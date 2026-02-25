În total, 21 de persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar toate indiciile duc către CS Păulești, club din județul Prahova.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost pus la punct un sistem bine organizat prin care anumite partide erau aranjate pentru câștiguri din pariuri, informații confirmate și de sursele Sport.ro.

Suma totală obținută de cei implicați s-ar ridica la aproximativ 840.000 de lei, adică în jur de 165.000 de euro.

Printre persoanele vizate de percheziții s-ar afla finanțatorul Claudiu Blaga, informează GSP, dar și mai mulți jucători, printre care Gabi Matei și Adrian Petre, ambii cu trecut la FCSB.

Prima reacție dinspre club: „Nu știu nimic despre asta”

CS Păulești este un club susținut de Primăria comunei, iar Sport.ro a încercat să obțină un punct de vedere oficial.

Primarul Sandu Tudor nu a putut fi contactat, însă viceprimarul Adrian Banu ne-a răspuns și a declarat că nu are cunoștință despre anchetă.

„Nu știu nimic despre lucrul ăsta. Chiar nu pot să vă spun nimic. Chiar nu știu nimic despre evenimentul ăsta, credeți-mă! Nu am nicio cunoștință”, a spus viceprimarul pentru Sport.ro.

CS Păulești a fost fondat în 1959 și a trecut prin mai multe reorganizări de-a lungul timpului. Clubul a reușit promovarea în Liga 3 în 2016 și din nou în 2022, după câștigarea barajului de promovare.

În sezonul trecut, echipa a evoluat în Seria 5, alături de formații precum Tunari, Blejoi sau Flacăra Moreni. La începutul acestui an, conducerea a luat decizia radicală de a renunța la întreg lotul, fără explicații clare la acel moment. DETALII AICI