"Vreau sa vad ce n-am vazut pana acum de la el! E spre binele lui!" Helmut Duckadam pune PRESIUNE pe un jucator al FCSB-ului! Cine trebuie sa faca diferenta cu Liberec

Adrian Petre le-ar putea demonstra tuturor valoarea sa daca va prinde un loc titular in echipa FCSB-ului in confruntarea din aceasta seara.

Helmut Duckadam considera ca Adrian Petre ar putea fi cheia succesului pentru FCSB diseara in confruntarea cu Slovan Liberec. Atacantul nu prea a mai prins un fost de titular in ultima perioada de timp, iar acum ar putea fi sansa lui, avand in vedere numarul mare de cazuri de Covid-19 de la echipa.

Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor vrea sa vada o prestatie buna din partea lui Petre:

"Cel mai important lucru este sa nu se puna presiune pe acesti copii. Daca asta va fi formula, sa nu pui presiune pe ei! Asta e situația, poti sa pierzi, dar sa si castigi. Dar sa nu pui presiune pe ei pentru ca, daca mai pui si presiune, atunci va fi foarte greu.

Iar jucatorii trebuie sa alerge ca niciodata. Si aici incep cu Adi Petre. Trebuie sa facă un efort dublu si in atac, si la mijloc, si in aparare. Eu vreau sa vad ceea ce n-am vazut pana acum la el si e spre binele lui, pentru ca, chiar daca va pleca de la FCSB, dupa un joc bun si poate dupa un rezultat bun, sansele lui de a pleca sunt mult mai mari", a declarat Helmut Duckadam pentru Digi Sport.