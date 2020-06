"Nimeni n-o sa stearga asta din memoria noastra!" Suporterii FCSB au afisat un mesaj la Arena Nationala

Fanii FCSB au transmis un mesaj de ziua Stelei!

Intreaga zi a fost marcata de mesajele care au venit din toate partile cu ocazia aniversarii a 73 de ani de la infiintarea echipei Steaua Bucuresti.

Suporterii ros-albastrii care au ramas langa Gigi Becali in urma scandalului din FCSB si CSA Steaua au afisat un banner la Arena Nationala, in ziua in care clubul din Ghencea implineste 73 de ani.

"7 iunie, zi de sarbatoare ros-albastra. / Nu lasam pe nimeni sa o stearga din memoria noastra" este mesajul fanilor FCSB.

Reamintim ca ambele echipe au postat astazi mesaje, fanii fiind inca o data impartiti in 2 tabere.