FCSB poate PIERDE TITLUL cu 7 etape inainte de finalul campionatului! Becali e sigur: "Nu se mai poate intampla nimic!"

FCSB da marele test al verii la Cluj, saptamana viitoare.

Meciul cu CFR e devisiv pentru titlu, e sigur Becali. Daca Bate, Clujul lui Petrescu se distanteaza la 7 puncte de FCSB cu 7 etape ramase de disputat. Becali crede ca CFR va lua al 3-lea titlu la rand daca invinge in meciul direct din weekendul urmator.

"Din ce am aflat, echipa sta destul de bine fizic. Astept sa inceapa campionatul. E bine ca incepem acum, oricum erau multe necunoscute. Nu stim nimic pana nu incepe. Nu stiu daca ne-a ajutat sau nu perioada asta. E posibil sa ne fi ajutat. Plecam de la 0, vedem daca ne batem sau nu la titlu. La meicul cu CFR vom vedea exact cum stam, acolo vedem daca ne batem la titlu sau daca l-am pierdut deja. Sa vedem daca am profitat de pauza asta noi sau daca au facut-o altii, acolo e momentul adevarului, acolo se decide. Sponsorii sunt afectati, imaginea, publicitatea, toate astea. Au scazut cotele jucatorilor. Nu stiu daca Florinel Coman se mai poate vinde cu 20 de milioane de euro acum", a spus Becali pentru Fanatik.

FCSB sufera in atac dupa ce fotbalul s-a reluat. Becali nu regreta plecarea lui Gnohere. Anunta practic formula de start in atac pentru socul cu CFR. Tanase va fi varf impins. "Avem tripleta Man, Tanase, Coman. O sa vedeti! E si Adrian Petre, sa vedem cum se pregateste, in ce forma va fi!", a comentat Becali.