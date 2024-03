Agenţia de monitorizare financiară a Rusiei, Rosfinmonitoring, l-a pus pe fostul campion mondial de şah Garry Kasparov, devenit un critic proeminent al Kremlinului, pe lista sa cu "terorişti şi extremişti", relatează Reuters şi AFP.

Plasarea pe această listă impune limite asupra tranzacţiilor bancare ale persoanelor fizice şi le obligă să ceară aprobare de fiecare dată când doresc să îşi folosească conturile.

Garry Kasparov, în vârstă de 60 de ani, a fugit din Rusia în 2013 de teama persecuţiilor.

Ministerul rus al Justiţiei i-a adăugat pe Kasparov şi pe fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski pe lista sa de "agenţi străini" în 2022, ceea ce înseamnă că trebuie să se supună unei birocraţii împovărătoare, inclusiv în ceea ce priveşte raportarea financiară.

Exilat în Statele Unite, opozantul rus Garry Kasparov consideră că este o "onoare" să fie trecut pe lista Kremlinului de "terorişti şi extremişti".

Este o "onoare care spune mai mult despre regimul fascist al lui Putin decât despre mine", a reacţionat Garry Kasparov pe contul său de X.

"Extremismul în apărarea libertăţii nu este un viciu; moderaţia în căutarea dreptăţii nu este o virtute", a adăugat fostul campion de şah, citând o frază a politicianului american Barry Goldwater (1909-1998).

An honor that says more about Putin's fascist regime than about me. As Goldwater said, extremism in the defense of liberty is no vice and moderation in the pursuit of justice is no virtue! But all opposition, or simple decency, must be called an extremist by the dictatorship. https://t.co/OuN27A9InN