Mesajul postat de FCSB in ziua in care Steaua aniverseaza 73 de ani! Postarea care imparte suporterii in doua tabere

Continua razboiul dintre CSA si FCSB.

CSA Steaua a postat un mesaj pe pagina oficiala de Facebook cu ocazia aniversarii a 73 de ani de exista. La putin timp, FCSB a postat un mesaj in care isi sarbatoreste aniversarea si in care declara ca din anul 2000 clubul a devenit in totatlitate privat dupa ce a fost preluat de Clubul Sportiv al Armatei.

Pe langa asta in mesaj, FCSB si-a atribuit palamaresul european.

"In ceea ce priveste palmaresul european, FCSB este singura echipa romaneasca ce se poate lauda cu detinerea unor trofee continentale, Cupa Campionilor Europeni (1986) si Supercupa Europei (1987). De asemenea, pe plan european, ros-albastrii au mai jucat o finala a Cupei Campionilor Europeni, in 1989, finala Cupei Intercontinentale in 1986, o semifinala a Cupei Campionilor Europeni, in 1988 si o semifinala a Cupei UEFA, in 2006", a fost mesajul postat de FCSB.