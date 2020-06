Talpan a luat foc dupa ce a vazut ca FCSB e in SARBATOARE pe Facebook de ziua Stelei! Reactie de ultima ora

Talpan n-are liniste nici de ziua Stelei!

Avocatul Armatei s-a enervat cand a vazut mesajul postat de FCSB pe pagina sa de Facebook. Spune ca FCSB n-are nimic in comun cu Steaua si sustine ca clubul lui Becali incalca hotararile judecatoresti pronuntate pana acum.

"Fotbal Club FCSB este un club infiintat in 2003. Nu are numele Stelei, nu are marca Stelei, nu are palmaresul Stelei. Nu a avut si nu are nicio legatura cu clubul Steaua si cu istoria sa. Prin faptul ca au publicat astazi acel mesai, cei de la FC Fcsb incalca hotararile judecatoresti si jignesc clubul Steaua, cel mai mare club din Romania. Vreau sa rog presa sa nu mai incurajeze nerespectarea legii prin promobarea unor astfel de mesaje mincinoase", a spus Talpan.