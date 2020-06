Cel mai 'curajos' fotbalist din Liga 1! A mers sa negocieze cu FCSB in echipamentul Rapidului

Ovidiu Herea a povestit cum a mers sa negocieze cu Gigi Becali imbract in echipamentul visiniu al Rapidului.

Actualul jucator al lui Metaloglobus a fost aproape sa semneze cu FCSB, dupa ce incepuse antrenamentele in Giulesti. Mijlocasul roman a mers la negocieri in echipamentul Rapidului.

"A fost telenovela aceea, am fost intre Rapid si Steaua. Eram ca si semnat, pentru ca ne-am inteles. Am ajuns la inceputul saptamanii dinaintea Supercupei dintre Rapid si Dinamo. Cristiano Bergodi era antrenor si chiar voia sa ma foloseasca. Eu m-am antrenat foarte bine toata saptamana, toate bune si frumoase pana sambata seara. Atunci m-a sunat Anamaria Prodan, care avea o firma de impresariat cu Adi Mutu, care mi-a spus ca nu am niciun contract semnat si ca nu mai are rost sa stau acolo, pentru ca nu sunt dorit si ca ar fi mai bine sa plec. Intre timp, domnul Gigi Becali venise cu o oferta mai buna, asa ca mi-au spus sa ma duc la Steaua. Si in seara aceea am plecat din cantonamentul Rapidului si m-am dus la Steaua. Eram imbracat in alb-visniu, va dati seama ce glume s-au facut", a povestit Herea pentru DigiSport.

De asemenea, Ovidiu Herea a declarat a fostul patron de la FC National, Costi Iacov, l-a sfatuit sa nu semneze cu echipa lui Gigi Becali.

"M-a sunat domnul Iacov, care mi-a spus sa nu fac vreo prostie si sa semnez cu Steaua, ca nu e adevarat ca Rapid nu ma mai vrea. Dar, nu am apucat sa fac niciun antrenament cu Steaua. Eu practic ma aflam intre doua echipe", a declarat Herea.