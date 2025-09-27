Nicolae Simatoc, primul superstar din fotbalul românesc

Numele lui este Nicolae Simatoc, primul român care a jucat la FC Barcelona și Inter Milano, omul care a deschis porțile marilor scene europene pentru fotbalul din România. Povestea sa este una a curajului, talentului și sacrificiului, dar și a unei vieți trăite la maxim.



Nicolae Simatoc, primul superstar român



Născut pe 1 mai 1920, în Grimăncăuți, Basarabia, Simatoc a copilărit cu mingea la picior pe maidanele satului. La 14 ani a fost remarcat de Ripensia Timișoara, iar la 19 ani a debutat în Divizia A.



La 1,95 m, era un uriaș pentru acea vreme, dar avea o eleganță tehnică ieșită din comun. În patru sezoane la Ripensia a jucat 44 de meciuri și a marcat trei goluri, iar presa italiană îl numea deja „diavolul din Est” după prestațiile din Cupa Mitropa.

