Nicolae Simatoc, primul superstar din fotbalul românesc

Numele lui este Nicolae Simatoc, primul român care a jucat la FC Barcelona și Inter Milano, omul care a deschis porțile marilor scene europene pentru fotbalul din România. Povestea sa este una a curajului, talentului și sacrificiului, dar și a unei vieți trăite la maxim.
Nicolae Simatoc, primul superstar român
Născut pe 1 mai 1920, în Grimăncăuți, Basarabia, Simatoc a copilărit cu mingea la picior pe maidanele satului. La 14 ani a fost remarcat de Ripensia Timișoara, iar la 19 ani a debutat în Divizia A.
La 1,95 m, era un uriaș pentru acea vreme, dar avea o eleganță tehnică ieșită din comun. În patru sezoane la Ripensia a jucat 44 de meciuri și a marcat trei goluri, iar presa italiană îl numea deja „diavolul din Est” după prestațiile din Cupa Mitropa.
- Nicolae Simatoc (al doilea din dreapta, jos), poză de grup după ce a câştigat titlul de campion al Spaniei în 1952 cu Barcelona
A debutat cu gol și trei pase decisive la Barcelona
După episoade la Carmen București și CA Oradea, a ajuns în Italia, unde în 1947 a semnat cu Inter Milano. Aici a reușit trei goluri în 17 meciuri, iar apoi a jucat la Brescia, unde s-a impus rapid, înainte ca FC Barcelona să-l aducă în 1950.
Debutul său în tricoul catalanilor a fost memorabil: 8-2 cu Real Sociedad, un gol și trei pase decisive. În 1951 și 1952 a cucerit titlul național, Cupa Spaniei și Cupa Latină, precursorul Ligii Campionilor.
A murit la o masă de poker
Totuși, viața personală a fost plină de excese. Pasiunea pentru poker l-a costat bani, prietenii și, în final, liniștea.
După o scurtă aventură la Real Oviedo, s-a retras și s-a mutat în Australia, unde a murit la doar 58 de ani, la o masă de cărți, pe 11 decembrie 1979.