Nicolae Simatoc, primul superstar din fotbalul românesc

Nicolae Simatoc, primul superstar din fotbalul rom&acirc;nesc Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Într-o epocă marcată de război și frământări politice, un fotbalist român a reușit să cucerească Europa și să intre în istoria unor cluburi uriașe. 

TAGS:
nicoale simatocPokerInter MilanoRipensia TimisoaraBarcelona
Din articol

Numele lui este Nicolae Simatoc, primul român care a jucat la FC Barcelona și Inter Milano, omul care a deschis porțile marilor scene europene pentru fotbalul din România. Povestea sa este una a curajului, talentului și sacrificiului, dar și a unei vieți trăite la maxim.

Nicolae Simatoc, primul superstar român

Născut pe 1 mai 1920, în Grimăncăuți, Basarabia, Simatoc a copilărit cu mingea la picior pe maidanele satului. La 14 ani a fost remarcat de Ripensia Timișoara, iar la 19 ani a debutat în Divizia A.

La 1,95 m, era un uriaș pentru acea vreme, dar avea o eleganță tehnică ieșită din comun. În patru sezoane la Ripensia a jucat 44 de meciuri și a marcat trei goluri, iar presa italiană îl numea deja „diavolul din Est” după prestațiile din Cupa Mitropa.

  • Nicolae Simatoc (al doilea din dreapta, jos), poză de grup după ce a câştigat titlul de campion al Spaniei în 1952 cu Barcelona

A debutat cu gol și trei pase decisive la Barcelona

După episoade la Carmen București și CA Oradea, a ajuns în Italia, unde în 1947 a semnat cu Inter Milano. Aici a reușit trei goluri în 17 meciuri, iar apoi a jucat la Brescia, unde s-a impus rapid, înainte ca FC Barcelona să-l aducă în 1950. 

Debutul său în tricoul catalanilor a fost memorabil: 8-2 cu Real Sociedad, un gol și trei pase decisive. În 1951 și 1952 a cucerit titlul național, Cupa Spaniei și Cupa Latină, precursorul Ligii Campionilor.

A murit la o masă de poker

Totuși, viața personală a fost plină de excese. Pasiunea pentru poker l-a costat bani, prietenii și, în final, liniștea.

După o scurtă aventură la Real Oviedo, s-a retras și s-a mutat în Australia, unde a murit la doar 58 de ani, la o masă de cărți, pe 11 decembrie 1979.

ARTICOLE PE SUBIECT
Triplul campion al Rom&acirc;niei a semnat cu Poli Iași! Toate detaliile mutării
Triplul campion al României a semnat cu Poli Iași! Toate detaliile mutării
Situația actuală a tenisului masculin rom&acirc;nesc: Cezar Crețu a evaluat-o &icirc;n emisiunea Poveștile Sport.ro
Situația actuală a tenisului masculin românesc: Cezar Crețu a evaluat-o în emisiunea Poveștile Sport.ro
Dan Petrescu ar putea să revină, dar are o mare problemă! Ce au spus bulgarii
Dan Petrescu ar putea să revină, dar are o mare problemă! Ce au spus bulgarii
ULTIMELE STIRI
Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Paradoxul FCSB: campioana Rom&acirc;niei, printre cele mai tari echipe europene!
Paradoxul FCSB: campioana României, printre cele mai tari echipe europene!
Attila Hadnagy e impresionat de o &rdquo;rivală&rdquo; din Liga 2: &rdquo;Au echipă bună&rdquo;
Attila Hadnagy e impresionat de o ”rivală” din Liga 2: ”Au echipă bună”
Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: &rdquo;Mi-a plăcut&rdquo;
Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: ”Mi-a plăcut”
Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool
Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim

Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim

Paradoxul FCSB: campioana Rom&acirc;niei, printre cele mai tari echipe europene!

Paradoxul FCSB: campioana României, printre cele mai tari echipe europene!

Attila Hadnagy e impresionat de o &rdquo;rivală&rdquo; din Liga 2: &rdquo;Au echipă bună&rdquo;

Attila Hadnagy e impresionat de o ”rivală” din Liga 2: ”Au echipă bună”

Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: &rdquo;Mi-a plăcut&rdquo;

Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: ”Mi-a plăcut”

Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool

Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool

Al-Clasico, ce meci! Ronaldo &ndash; Benzema, duel &bdquo;umbrit&ldquo; de golul fabulos al lui Mane

Al-Clasico, ce meci! Ronaldo – Benzema, duel „umbrit“ de golul fabulos al lui Mane



Recomandarile redactiei
Attila Hadnagy e impresionat de o &rdquo;rivală&rdquo; din Liga 2: &rdquo;Au echipă bună&rdquo;
Attila Hadnagy e impresionat de o ”rivală” din Liga 2: ”Au echipă bună”
Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: &rdquo;Mi-a plăcut&rdquo;
Andrei Nicolescu a tras o concluzie după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: ”Mi-a plăcut”
Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool
Real Madrid, gata să dea lovitura! Xabi Alonso vrea un star de la Liverpool
C&acirc;rțu, acuze deosebit de grave după Craiova &ndash; Dinamo: &bdquo;Știam asta!&ldquo;
Cârțu, acuze deosebit de grave după Craiova – Dinamo: „Știam asta!“
Al-Clasico, ce meci! Ronaldo &ndash; Benzema, duel &bdquo;umbrit&ldquo; de golul fabulos al lui Mane
Al-Clasico, ce meci! Ronaldo – Benzema, duel „umbrit“ de golul fabulos al lui Mane
Alte subiecte de interes
Victor Angelescu, pus pe fapte mari! Imagini surprinzătoare cu acționarul Rapidului
Victor Angelescu, pus pe fapte mari! Imagini surprinzătoare cu acționarul Rapidului
&bdquo;Nu mai aveam bucuria de a juca!&rdquo; Fotbalistul care s-a retras la doar 21 de ani și acum c&acirc;știgă milioane din poker
„Nu mai aveam bucuria de a juca!” Fotbalistul care s-a retras la doar 21 de ani și acum câștigă milioane din poker
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Xabi Alonso a depășit cu Bayer Leverkusen recordul stabilit de un antrenor rom&acirc;n legendar din Recaș!
Xabi Alonso a depășit cu Bayer Leverkusen recordul stabilit de un antrenor român legendar din Recaș!
R.I.P.ensia! Ripensia Timișoara se desființează, echipa de legendă a Rom&acirc;niei nu se mai &icirc;nscrie &icirc;n campionat
R.I.P.ensia! Ripensia Timișoara se desființează, echipa de legendă a României nu se mai înscrie în campionat
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!