Cezar Crețu, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Membru al echipei României de Cupa Davis, Cezar Crețu și-a spus părerea despre situația actuală a tenisului masculin din țara noastră.

Fără tenismen în top 100 ATP de la Marius Copil, care se clasa în 2019 pe locul 56 al ierarhiei mondiale, România duce dorul unor jucători în tenisul de cea mai înaltă clasă.

Cezar Crețu, despre încercarea generației sale de a readuce tenisul masculin românesc în lumina reflectoarelor

În exclusivitate pentru Sport.ro, Cezar Crețu a recunoscut responsabilitatea pe care o simte, alături de ceilalți colegi de generație, față de relansarea tenisului românesc.

La 24 de ani, Crețu a expus imaginea de moment a „Sportului Alb” în România, subliniind și importanța investițiilor în jucători: „În momentul de față, ne găsim într-un moment interesant pentru tenisul masculin. De ceva timp, nu am mai avut pe cineva care să ajungă la performanțe notabile în topul ATP.

„Noi avem misiunea de a ridica ștacheta.”

Atunci, noi avem misiunea asta de a ridica ștacheta, de a reveni pe culmile tenisului mondial. Sunt convins, cu toții ne dorim lucrul acesta, avem ambiții mari, este doar o chestiune de timp, de antrenamente, de dezvoltare, de implicare și, de ce nu, chiar și de investiții, de la nivel înalt, pentru ca noi să ajungem din nou să ne batem cu jucătorii din top,” a explicat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cezar Crețu are un palmares de patru victorii, în cinci apariții semnate în tricoul echipei naționale a României de Cupa Davis.

Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”
Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament

Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City

Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga

În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”

Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice

Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova



Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
TAS a dat verdictul! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru transferul lui Florinel Coman
Erik Lincar s-a lămurit: ”E principala candidată la promovarea în Superligă”
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
„Îi vom fi recunoscători Simonei Halep multe generații de acum încolo” Cezar Crețu, despre impactul fostului număr unu WTA în România
Cezar Crețu a spus exact, în emisiunea Poveștile Sport.ro, de câți bani are nevoie un tenismen pentru a supraviețui între profesioniști
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
