Membru al echipei României de Cupa Davis, Cezar Crețu și-a spus părerea despre situația actuală a tenisului masculin din țara noastră.

Fără tenismen în top 100 ATP de la Marius Copil, care se clasa în 2019 pe locul 56 al ierarhiei mondiale, România duce dorul unor jucători în tenisul de cea mai înaltă clasă.

Cezar Crețu, despre încercarea generației sale de a readuce tenisul masculin românesc în lumina reflectoarelor

În exclusivitate pentru Sport.ro, Cezar Crețu a recunoscut responsabilitatea pe care o simte, alături de ceilalți colegi de generație, față de relansarea tenisului românesc.

La 24 de ani, Crețu a expus imaginea de moment a „Sportului Alb” în România, subliniind și importanța investițiilor în jucători: „În momentul de față, ne găsim într-un moment interesant pentru tenisul masculin. De ceva timp, nu am mai avut pe cineva care să ajungă la performanțe notabile în topul ATP.