Narcis Raducan a reactionat dupa revenirea lui Meme la FCSB! Ce spune fostul director sportiv al ros-albastrilor: "Era previzibil!"

Mihai Stoica a revenit la FCSB.

Informatia a fost facuta publica de Gigi Becali si confirmata in direct la PRO X de Meme. Fostul director sportiv nu are momentan o functie anume in cadrul clubului.

Revenirea lui Mihai Stoica vine dupa ce Narcis Raducan a fost indepartat din functia de director sportiv. Acesta din urma a oferit o prima reactie referitoare la intoarcerea lui Meme la FCSB.

"Era previzibila intoarcerea lui Meme! Eu n-am resentimente, chiar sunt in regula", a comentat Narcis Raducan la DigiSport.

"M-am intors, nu am nicio functie deocamdata, nu asta era important", a spus Mihai Stoica la PRO X.

Gigi Becali: "Aici e casa lui!"

MM a plecat de la FCSB la inceputul lunii august, din cauza unor probleme personale, fiind inlocuit de Narcis Raducan, cel care a parasit ulterior echipa, dupa ce Becali i-a reprosat ca nu este suficient de implicat in echipa, iar declaratiile lui sunt impotriva FCSB-ului.

"El s-a intors, e casa lui aici, vine cand vrea, pleaca atunci cand vrea. Lucreaza momentan fara contract, dar o sa-l facem si pe ala, nu asta e problema.

Era foarte apropiat de jucatori, iar acestia ii dadeau mesaje de genul: "Domnule presedinte, intoarceti-va!"", a declarat Gigi Becali la Gazeta Sporturilor.