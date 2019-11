Becali, anunt de ultim moment despre revenirea lui Meme la FCSB: "E fratele meu mai mic!" Patronul e suparat rau pe Narcis Raducan

FCSB a ramas fara director sportiv dupa plecarea lui Narcis Raducan.

Gigi Becali a vorbit din nou despre Narcis Raducan, fostul director sportiv de la FCSB. Raducan a plecat de la clubul ros-albastru, dupa ce i s-a reprosat ca a facut declaratii nepotrivite despre echipa antrenata de Bogdan Vintila.

Patronul FCSB a comentat si posibilitatea ca Mihai Stoica sa revina pe postul pe care l-a ocupat pana in vara acestui an, cand a decis sa plece.

Becali spune ca in acest moment nu se pune problema revenirii lui Meme, insa vorbeste mereu cu cel pe care il numeste "fratele mai mic".

"De ce vreti voi sa vorbim de Narcis? A plecat baiatul si cu asta basta! Insa normal ca am fost si sunt suparat pe el. Nu poti tu ca angajat al meu sa te apuci sa vorbesti de aia din liga a patra ca nu erai angajat la Talpan. Nu ai cum! Voi credeti ca Meme ar fi facut asa ceva? Niciodata! I-am spus baiatului ce aveam de spus, nu ma intereseaza daca s-a suparat sau nu. A decis sa plece. Sa fie sanatos! Dar eu o sa fiu mai atent atunci cand voi alege pe cine angajez. Nu se pune problema sa vina acum Meme, desi recunosc ca am vorbit si vorbesc in continuare cu Mihai! El este fratele meu mai mic si face parte din familia noastra, a Stelei. Nu ma puneti sa vorbesc de Rachita, ca nu am ajuns sa il bag si pe ala in seama", a spus Becali pentru ProSport.