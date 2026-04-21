Rădoi a plecat de la FCSB într-un moment delicat, cu doar câteva săptămâni înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a transmis ferm că ar vrea să numească un antrenor străin, iar primul pe care l-a contactat a fost Elias Charalambous.

Nana Falemi (51 de ani), dublu campion al României cu Steaua, este de părere că Elias Charalambous ar fi o alegere potrivitî pentru FCSB în acest moment. Cipriotul a petrecut trei ani pe banca formației patronate de Gigi Becali, a cucerit 4 trofee și a demisionat în martie, după ratarea play-off-ului.

Falemi a vorbit și despre modul în care crede că s-a produs despărțirea dintre FCSB și fostul său coleg de echipă, Mirel Rădoi.

"Cred că înțelegerea dintre Mirel și Gigi a fost să plece în momentul în care vine o ofertă. Asta bănuiesc că a fost înțelegerea dintre ei în spatele presei. Din câte am înțeles, e o ofertă de un milion de euro. În condițiile în care vrea să câștige niște bani, nu se refuză.

Da, îl văd pe Charalambous înapoi la FCSB. E un punct de echilibru. Steaua a câștigat două campionate cu el, așa că de ce nu?! Important e să aibă aceeași armonie la echipă ca în anii trecuți. El trebuie să aibă mai multă putere ca să poată să îi strângă pe jucători.

Au fost multe transformări. Se simte că a plecat Adrian Șut, mijlocașul central care a ținut echipa în spate. Se simte, nu poți să înlocuiești imediat", a spus Nana Falemi, fost internațional camerunez, într-un interviu pentru PRO TV.