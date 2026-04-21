EXCLUSIV Nana Falemi știe de ce a plecat Mirel Rădoi și numește antrenorul care ar trebui instalat la FCSB

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se află în căutarea unui nou antrenor, după ce Mirel Rădoi a decis să părăsească echipa și să semneze cu Gaziantep.

TAGS:
Nana FalemiFCSBElias CharalambousMirel Radoi
Din articol

Rădoi a plecat de la FCSB într-un moment delicat, cu doar câteva săptămâni înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a transmis ferm că ar vrea să numească un antrenor străin, iar primul pe care l-a contactat a fost Elias Charalambous.

Nana Falemi: "Asta cred că a fost înțelegerea dintre Becali și Rădoi. Îl văd pe Charalambous înapoi"

Nana Falemi (51 de ani), dublu campion al României cu Steaua, este de părere că Elias Charalambous ar fi o alegere potrivitî pentru FCSB în acest moment. Cipriotul a petrecut trei ani pe banca formației patronate de Gigi Becali, a cucerit 4 trofee și a demisionat în martie, după ratarea play-off-ului.

Falemi a vorbit și despre modul în care crede că s-a produs despărțirea dintre FCSB și fostul său coleg de echipă, Mirel Rădoi.

"Cred că înțelegerea dintre Mirel și Gigi a fost să plece în momentul în care vine o ofertă. Asta bănuiesc că a fost înțelegerea dintre ei în spatele presei. Din câte am înțeles, e o ofertă de un milion de euro. În condițiile în care vrea să câștige niște bani, nu se refuză.

Da, îl văd pe Charalambous înapoi la FCSB. E un punct de echilibru. Steaua a câștigat două campionate cu el, așa că de ce nu?! Important e să aibă aceeași armonie la echipă ca în anii trecuți. El trebuie să aibă mai multă putere ca să poată să îi strângă pe jucători.

Au fost multe transformări. Se simte că a plecat Adrian Șut, mijlocașul central care a ținut echipa în spate. Se simte, nu poți să înlocuiești imediat", a spus Nana Falemi, fost internațional camerunez, într-un interviu pentru PRO TV.

Mirel Rădoi, la ultimul meci pe banca lui FCSB

Foto: Sport Pictures

  • Mirel radoi farul fcsb 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mirel Rădoi, doar 5 meciuri la FCSB

Mirel Rădoi a fost instalat la FCSB imediat după încheierea sezonului regulat, în urma plecării lui Elias Charalambous. A stat pe bancă la 5 partide din play-out, după cum urmează:

  • 0-0 vs. Metaloglobus
  • 1-0 vs. UTA Arad
  • 2-3 vs. FC Botoșani
  • 4-0 vs. Oțelul Galați
  • 3-2 vs. Farul Constanța

Rădoi o lasă pe FCSB pe locul 7, primul din play-out, cu șanse foarte mari de a disputa barajul de Conference League.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!