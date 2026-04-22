La 48 de ani, Nana Falemi dezvăluie cum se menține în formă. "Dacă nu o fac eu, nu se întâmplă miracole"

Implicat atât în formarea copiilor din punct de vedere sportiv, cât și în educarea lor, Falemi le pregătește micilor săi elevi o surpriză: Ciprian Tătărușanu va veni la Nana Juniors pentru a le vorbi.

Surpriza pregătită de Nana Falemi elevilor săi

„Tătărușanu o să vină să vorbească cu copiii. Avem peste 100 de copii. Le plac Mbappe, Neymar și Messi”, a spus Nana Falemi în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Unul dintre copiii pregătiți de Falemi a povestit ce a învățat de la fostul mijlocaș: „M-a învățat să driblez, să fug, să dau șuturi și să pun umărul”.

Un alt copilaș își vede deja un viitor strălucit în cariera de fotbalist profesionist: „Real Madrid și dacă nu, FCSB”.

Nana Falemi, lecție de viață din naționala Camerunului

Fostul mijlocaș Nana Falemi (51 de ani) și-a amintit un moment de modestie pe care l-a văzut din partea unor staruri din perioada în care îmbrăca tricoul naționalei Camerunului, printre care și Samuel Eto'o.

Deși erau milionari, fotbaliștii respectivi nu s-au plâns deloc de condițiile de joc modeste de pe cel mai mare stadion din Tunisia.

La polul opus, Falemi și-a criticat anumiți foști colegi de la Dunărea Giurgiu, unde a jucat în Liga a 2-a în sezonul 2007-2008. Ei se plângeau de gazonul din Antalaya că era prea tare, deși terenul nu întâmpina probleme majore.

Mai mult decât atât, și în vestiarul Dunării cei care nu comentau și se bucurau de fotbal erau jucătorii cu un CV mai solid.

„Aveam numai milionari în echipă: Samuel Eto'o, Modeste M'Mbami de la PSG, Mettomo Lucien de la City, Geremi de la Chelsea, Rigobert Song de la Liverpool, Pierre Wome de la Inter Milano, Djemba-Djemba de la Man. United.

Eram în Tunisia cu echipa națională a Camerunului, la un patrulater, cu ocazia inaugurării stadionului Hammadi Agrebi, un fel de Arena Națională a lor, dar cu pistă. Plecam de la hotel, ajungem la complexul de antrenament de la stadion.

Falemi: „Aveam colegi în Liga a 2-a care comentau despre terenul de antrenament din Antalaya”

Și ne dăm jos din autocar, și intrăm pe un teren vai mama lui. Era tare, uscat, numai cu smocuri, pe o căldură de aproape 40 de grade, și niciunul dintre băieți nu a comentat. Toți s-au antrenat cu plăcere și veneau din Europa de la cluburi mari. Mergeau pasele alea fără probleme. Caterincă și voie bună pe teren, toți abia așteptau să începem joaca.

În schimb, în țară, la Giurgiu, aveam colegi în Liga a 2-a care comentau despre terenul de antrenament din Antalaya, cu iarbă impecabilă, tuns la milimetru, în luna februarie, că era prea tare! La Giurgiu jucam pe gheață ca pe patine în luna aceea.

Am observat așa la colegii mei. Cu cât erau mai cunoscuți, mai faimoși, cu atât erau mai modești și cu picioarele pe pământ, și se bucurau de aceleași lucruri simple ca atunci când erau copii”, a povestit Nana Falemi, într-un videoclip pe care l-a publicat pe Instagram.

Falemi, un mijlocaș important în România anilor 2000

Nana Falemi este cunoscut în România mai ales pentru partidele pe care le-a disputat în tricoul celor de la FCSB. El a mai evoluat în țara noastră pentru cluburi precum Petrolul Ploiești, FC Vaslui și Gaz Metan Mediaș.

Deși s-a născut în București, Falemi are dublă-cetățenie. Fostul mijlocaș a putut astfel să adune 5 selecții pentru echipa națională a Camerunului.