Momente INCREDIBILE! Doi fotbalisti, in mijlocul unui scandal imens! Au fost taiati cu secera! De la ce a pornit totul!

Incidentul s-a petrecut in judetul Valcea.

Scandalul a avut loc in judetul Valcea, unde doi fotbalisti au fost taiati cu secera, dupa ce au intrat in confict cu un grup de rromi. Totul a pornit de la o neintelegere in trafic, iar trei persoane au ajuns la spital.

"Doi tineri fotbalisti din Dolj au gresit drumul, semnalizand initial ca merg spre stanga. Dupa aceea s-au razgandit, insa soferul unui autoturism din Valcea (in care se aflau patru tineri rromi si o femeie) nu i-a lasat sa mai treaca. Ei bine, pentru acest incident minor, spiritele s-au incins.

Nervosi, fotbalistii au luat decizia sa plece in urmarirea rromilor si i-au prins abia la Calina. Ceea ce nu au stiut doljenii a fost ca acolo locuiau rromii si aveau intariri. S-a incins o bataie pe cinste, `sifonati` din lupte iesind chiar fotbalistii, care au fost taiati pe spate cu o secera", scrie Gazeta Valceana.

10 politisti au intervenit pentru a calma spiritele, iar cei doi fotbalisti au ajuns la spital. Unul dintre rromi a cerut sa fie si el transportat la spital, dupa ce ar fi incasat cativa pumni. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz si cinci persoane sunt cercetate in acest moment.

sursa foto: www.gazetavalceana.ro