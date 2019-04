Pique, scandal cu un jucator de la Villarreal la meciul de aseara! Cei doi si-au adresat cuvinte grele in tribune, intr-un moment de tensiune: FOTO

Gerard Pique a facut spectacol pe banca de rezerve la meciul din deplasare cu Villarreal.

Dupa ce a fost condusa cu 2-0, Villarreal a intors nebuneste scorul in fata Barcelonei si tensiunea si-a spus cuvantul. La 4-2 pentru gazde, Pique s-a luat la cearta cu unul dintre adversari.

Doar rezerva la acest meci, catalanul a trait din plin partida de pe banca. Acesta a avut un schimb de replici cu Alvaro Gonzalez, care a fost eliminat in minutul 86 pentru cumul de cartonase galbene.

Acelasi Alvaro Gonalez a fost implicat in trecut intr-un schimb de replici cu Messi, la un meci direct.

"I-am spus ca e pitic si urat, el mi-a zis ca sunt rau. Apoi am ras si am jucat in continuare", a recunoscut el atunci.



Barcelona a restabilit egalitatea in prelungiri prin Messi ('90) si Suarez ('90+3) si a scos un punct din deplasarea la Villareal in cadrul etapei cu numarul 30 din La Liga.