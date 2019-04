FCSB, obligata sa plece de pe National Arena! Unde vrea Becali sa mute echipa: se anunta un nou SCANDAL

Daca se va califica in cupele europene, FCSB nu va putea disputa pe National Arena partidele din preliminarii!

FCSB este nevoita sa-si gaseasca o noua "casa". Nu pentru finalul acestui sezon in care lupta pentru castigarea titlului, ci pentru vara cand spera sa joace in cupele europene! Asta deoarece pe National Arena nu se va mai juca, anunta Gazeta. De la sfarsitul lunii iunie se demareaza pregatirile pentru organizarea a 2 concerte importante: Ed Sheeran (3 iulie) si Metallica (14 august).

Turul 1 preliminar pentru sezonul viitor va avea loc in perioada 10-18 iulie, turul 2 pe 24-1 august, pe 8-15 august este turul 3 si pe 21-29 august este play-off-ul. Practic, doar in play-off ar putea juca FCSB pe National Arena si atunci exista riscul ridicat ca gazonul sa fie unul foarte dificil pentru un asemenea meci.

Astfel, FCSB a avut deja primele discutii pentru a organiza partidele din cupele europene din sezonul viitor pe arena celor de la Petrolul, Ilie Oana! Gazeta scrie ca saptamana viitoare s-ar putea ajunge la un acord intre cele 2 parti. Insa, la fel cu a fost in cazul arenei de la Pitesti cand fanii lui FC Arges au protestat impotriva primirii ros-albastrilor pe arena Nicolae Dobrin, cei de la FCSB se vor lovi de protestele fanilor lui Petrolul.

Singura alternativa pentru FCSB ar fi arena celor de la Astra, cu conditia ca aceasta sa nu se califice in cupele europene. Cluj Arena va fi intr-o situatie similara deoarece in vara are loc Untold, CFR Cluj va fi, cel mai probabil, si ea in cupele europene, iar pe Oblemenco este imposibil din cauza relatiei foarte proaste dintre conducerea FCSB-ului si cea a Craiovei.