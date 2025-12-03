Kopic, anunț important pentru derby-ul cu FCSB! Ce a spus antrenorul despre interesul naționalei

Zeljko Kopic a vorbit despre situația atacantului francez și a dezvăluit că Mamoudou Karamoko nu pare să aibă ceva grav.

Mamoudou Karamoko era anunțat titular în meciul de la Ovidiu, dar a avut probleme la încălzire și a fost înlocuit de Cătălin Cîrjan în primul ”11” al lui Dinamo.

În cele din urmă, cele două formații și-au împărțit punctele în duelul din Grupa D. Dinamo se află pe locul doi cu patru puncte, în timp ce Farul are două puncte și se află pe poziția a patra.

„Câinii” au dominat partida cu echipa lui Ianis Zicu, dar nu au reușit să înscrie în meciul jucat la Ovidiu.

„Bineînțeles că este importantă Cupa. Totul e în mâna noastră, avem meciul cu Sibiu de acasă (n.r. din ultima rundă a grupei).

(n.r. întrebat despre accidentarea lui Karamoko de la încălzire) A simțit ceva. Am venit cu un plan aici, câte minute să joace fiecare. Nu cred că este ceva serios la Karamoko. Nu am vrut să riscăm.

(n.r. aveți mulți accidentați înaintea derby-ului cu FCSB) Nu este ușor. Nu contează cu ce prim 11 vom intra pe teren cu FCSB. Cu siguranță vom da tot ce avem mai bun pentru a obține un rezultat bun.

Vom fi pregătiți pentru meciul de sâmbătă (n.r. 6 decembrie). Din punct de vedere mental suntem într-o situație bună. Am câștigat ultimul derby. Întotdeauna derby-urile sunt speciale”, a spus Kopic.

Kopic a fost întrebat și despre ultimele informații conform cărora ar fi unul dintre numele „în cărți” pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu pe banca echipei naționale a României.



”(n.r. a apărut zvonul conform căruia ați fi dorit de FRF la națională) Cred că vorbim despre asta prea mult. Este o chestie prea serioasă ca să o discutăm în fiecare conferință de presă.

România are un selecționer, Mircea Lucescu. România are mulți antrenori foarte buni. Eu sunt concentrat 100% la ce am de făcut la Dinamo. Aș vrea să lăsăm această poveste la o parte”, a mai spus Kopic.

