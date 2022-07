Sheriff a fost marea surpriză a sezonului trecut din Champions League. Formația din Tiraspol a pornit din turul 1 preliminar și a ajuns până în grupe după ce a eliminat Teuta (Albania), Alashkert (Armenia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia) și Dinamo Zagreb (Croația). Ulterior, campioana Republicii Moldova a obținut 7 puncte într-o grupă cu Real Madrid, Inter și Șahtior, cea mai răsunătoare victorie fiind cea de pe Santiago Bernabeu în fața echipei care avea să devină campioana Europei, scor 2-1.

Denis Zmeu oferă trei motive pentru care Sheriff poate, iar echipele din România nu

După performanța extraordinară a lui Sheriff din sezonul trecut, în spațiul public a apărut întrebarea: “De ce poate Sheriff să facă asta, o echipă care evoluează în Republica Moldova, iar echipele din România nu?”. Întrebarea a venit și în contextul în care, anul trecut, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi au fost eliminate încă din turul 2 preliminar al Conference League de formații din Kazahstan, Albania, respectiv Slovacia, iar campioana CFR Cluj a încheiat ultima într-o grupă din care au mai făcut parte AZ Alkmaar, Randers și Jablonec.

Sport.ro a stat de vorbă cu Denis Zmeu, fostul fotbalist al lui FC Vaslui, cu dublă cetățenie, română și moldovenească, care lucrează de o lună la Sheriff. Ex-mijlocașul a prezentat trei motive pentru parcursul extraordinar al grupării din Transnistria și a făcut o comparație cu fotbalul din România, unul pe care îl cunoaște atât ca jucător, cât și ca preparator fizic (Poli Iași, 2017-2019).

“În primul rând, infrastructura este la un nivel foarte dezvoltat. Avem 12 terenuri de antrenament, avem teren mixt, artificial cu natural, unde poți face testele de agilitate. În România mi se zicea: "Denis, du-te în colțișorul ăla, vezi cum o dregi". Unde sunt condițiile, acolo e performanță. Unde se investește, acolo e performanță. Aici, dacă nu mergi mai departe în Europa, cu cine joci? Cu Milsami, cu Sf. Gheorghe, care nu sunt echipe de Europa League, nu mai e intensitatea aia. D-aia se pune foarte mare accent pe Europa și se cere foarte mult.

Al doilea lucru foarte important este dieta. Suntem foarte stricți, avem dietolog la echipă, am stat de vorbă cu el două zile ca să schimbăm câteva lucruri care mie nu-mi conveneau și am ajuns la un numitor comun. Nu sunt lucruri care să schimbe situația în câteva zile, dar în timp ce se văd. Anul trecut, ei au avut probleme cu rupturi musculare, au fost cam multe accidentări. Acum, toată lumea e ok, sper să nu avem probleme.

Plus starea financiară, primești la timp banii. Uite, antrenorului principal care a venit aici îi este foarte ușor să lucreze. Nu cum eram la Iași: "Hai, băieți, să mai facem încă o lună, hai să mai tragem o lună". Nu, când ai bani la timp, jucătorul știe că muncește și primește banii. Când nu îi primești, e o problemă, iar ca antrenor trebuie să îi motivezi. Reușești o săptămână, două, o lună, dar după aia e mai greu.

Denis Zmeu: "În România mi s-a zis: 'Dacă scoți cașcavalul pane, ești curățat!'"

Astea sunt cele trei motive: dieta, salariile la timp și infrastructura, unde te antrenezi. Oamenii care vin aici știu la ce vin. Vin cu gândul să facă performanță, nu cu gândul de a veni la Sheriff și de a juca cu Milsami. Ei, când vin aici, li se spune clar care este obiectivul.

Jucătorii de aici au grijă foarte mare de ei. Mă uitam și cum își aleg alimentele la magazin, numai bio. Mie îmi place ce văd și ce am aici. În România e mai greu. Acolo am avut mai multe discuții cu cașcavalul pane. Mi-a zis un jucător, nu-i dau numele: "Dacă scoți cașcavalul pane din meniu, ești curățat". Românul e obișnuit să aibă cașcaval pane și un pahar de vin roșu înainte de meci. Nu spun că paharul de vin este rău, dar cașcavalul pane e plin de ulei, nu e mâncare sănătoasă. O fi el bun, dar eu, preparator fizic, nu accept așa ceva. Aici s-a schimbat foarte mult meniul, e o dietă foarte strictă.

N-avem nimic prăjit, deși ei au fost obișnuiți cu ochiuri. Acum avem omletă, dar la cuptor, nu la tigaie. Și multe altele precum zahărul, care dăunează mușchilor și a fost scos total din meniu. Deocamdată, o ducem foarte bine din punctul ăsta de vedere, lumea e ok, fără supărări. În România era mai greu să scoți treburile astea. Ei nu vor să înțeleagă, să iasă din zona de confort, iar performanțele întârzie să apară. Dar la Iași am avut o înțelegere cu jucătorii, s-a făcut o performanță frumoasă, am ajuns în play-off cu jucători mulți trecuți peste 30 de ani. Performanța e comparabilă cu victoria lui Sheriff contra lui Real“, a spus Denis Zmeu, pentru www.sport.ro.

Cine este Denis Zmeu

Denis Zmeu, născut pe 8 mai 1985, a sosit în fotbalul românesc în 2007, când FC Vaslui l-a cumpărat de la Zimbru Chișinău. Mijlocașul a petrecut șase ani și jumătate la formația patronată de Adrian Porumboiu, făcând parte dintr-o echipă în care străluceau nume precum Lucian Sânmărtean, Wesley sau Adailton.

Alături de FC Vaslui, Zmeu a jucat în preliminariile Champions League și în grupele Europa League. În sezonul 2011/2012, mijlocașul marca unicul gol al meciului cu Sporting Lisabona, scor 1-0, în urma căruia moldovenii obțineau singura victorie din grupele Europa League.

După retragerea din activitate, în 2013, Denis Zmeu a devenit preparator fizic. El a lucrat la naționala Moldovei, Milsami Orhei (Republica Moldova), Poli Iași, Ararat Armenia, FC Noah (ambele din Armenia), Akron Togliatti (Rusia), iar în prezent se află la Sheriff Tiraspol.

Cu Zmeu preparator fizic, Poli Iași s-a calificat pentru prima dată în play-off-ul din Liga 1, în sezonul 2017/2018, când antrenor era Flavius Stoican. În stagiunea 2019/2020, Zmeu a devenit campion național cu Ararat-Armenia.