Sheriff Tiraspol scrie istorie în Champions League! Moldovenii, victorie fantastică pe terenul lui Real Madrid

Lipsiți de complexe în fața unor adversari mult mai bine cotați, moldovenii îngenunchează rând pe rând ginganții Europei.

După surpriza produsă la debutul în grupele Ligii Campionilor, când a trecut cu 2-0 de Şahtior Doneţk, campioana Republicii Moldova a comis-o din nou, obținând o victorie uriașă pe terenul lui Real Madrid, scor 1-2.

Primul gol al moldovenilor a fost marcat de Jasur Jakhshibaev, din pasa lui Cristiano, în minutul 25 al partidei.

GOL DO JAKHSHIBAEV

Spaniolii au restabilit egalitatea prin Benzema, în minutul 65, din lovitură de la 11 metri.

#RealMadridSheriff

Real Madrid 1-1 Sheriff | GOAL! Benzema ????

to never miss any goal, Follow ????????@IFAST66 pic.twitter.com/oYsu2pMd3t