Mai e mult până departe. Caramavrov scrie despre victoria tremurată a Farului din primul meci al preliminariilor Champions League

Norocul nostru este că actualii „șerifi” sunt de fapt niște ajutoare de șerifi, veniți și ei din vacanță, și care nici măcar nu se cunosc foarte bine. Numai doi jucători din primul 11 trimis pe teren în ultima etapă a campionatului trecut din Moldova au fost și acum titulari.

Măcar ai noștri se știu între ei. Doar Rivaldinho a pătruns în prima echipă dintre nou-veniți, dar el e de-al casei.

Cu toate acestea și în pofida victoriei obținute, campionii României nu au fost superiori adversarilor. Ba din contră, oaspeții au ratat câteva mari ocazii după golul lui Kiki. Acesta din urmă a fost cel mai bun jucător al Farului miercuri seară, a alergat foarte mult, a ținut de minge, a intrat în combinații, s-a bătut cu adversarii și a câștigat dueluri importante. O prestație bună a avut și portarul Aioani, cu câteva intervenții excelente.

În schimb, nu prea am înțeles titularizarea lui Rivaldinho în locul lui Sali, care făcuse un meci bun în Supercupa cu Sepsi. Brazilianul are știința jocului, dar înscrie rar, iar aseară a părut din alt film.

Alibec și Mazilu, modești

Nu m-a impresionat deloc Alibec. Nu pare intrat în schema de joc, mai are nevoie de timp pentru a ajunge la forma din sezonul trecut. Și de la Mazilu așteptam mai mult. Are doar 17 ani și poate că se pierde uneori, fiind depășit de importanța unor meciuri, dar el trebuie să demonstreze mai des că are valoare și că nu degeaba e curtat de echipe din campionate importante.

Cât despre moldovenii care numai moldoveni nu sunt, să sperăm că ei vor fi la fel de haotici și peste 6 zile, la Tiraspol.

Se va califica echipa care va reuși săptămâna viitoare să se adune mai bine, să joace mai legat, mai consistent. Și cred că Farul are prima șansă după această victorie, pentru că este mai omogenă, și se va afla atunci la al treilea meci oficial din acest sezon.

Hagi are timp să depisteze și să regleze deficiențele din jocul tur. Important este să-și dea seama că există probleme și să uite concluzia spusă la cald, după finalul partidei, cum că „Farul trebuia să câștige cu 3-0”. Eu zic că trebuia să fie 3-3.

Așadar, să ne liniștim, rezultatul e bun, dar mai e mult până departe, adică până la calificare.

