OFICIAL Misteriosul american legitimat de Dinamo în iarnă tocmai a semnat cu o rivală din campionat!

Misteriosul american legitimat de Dinamo în iarnă tocmai a semnat cu o rivală din campionat! Fotbal intern
SPORT.RO
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Transfer straniu în fotbalul românesc.

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DinamoBeckett Elijahdinamo 2inter ilfov
Din articol

În februarie, Dinamo îl legitima pe Beckett Elijah, un fotbalist american în vârstă de 20 de ani, care evoluase ultima dată în Danemarca. Opt luni mai târziu, acesta a ajuns la o rivală a „câinilor” din Liga 3.

Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Elijah a fost transferat de Dinamo de la Aalborg BK în februarie 2026. Mutarea nu a fost anunțată oficial de clubul din „Ștefan cel Mare”, însă legitimarea a apărut în sistemul FRF. 

Americanul, născut în 2005, nu a evoluat pentru prima echipă a lui Aalborg, iar despre el există foarte puține informații publice. Nici postul pe care joacă nu este clar în bazele de date de specialitate.

Beckett Elijah a semnat cu Inter Ilfov!

Acum, Beckett Elijah și-a găsit o nouă echipă în România. Potrivit platformei HailaFotbal.ro, americanul a ajuns la Inter Ilfov pe 8 octombrie 2026, sub forma unei „re-înregistrări”.

Inter Ilfov, fostă Academica Clinceni, evoluează în Liga 3, Seria E, alături de echipe precum FCSB 2, Dinamo 2 și FC Voluntari 2.

La momentul redactării, Inter Ilfov ocupă locul 2 după șapte etape, cu 14 puncte. Echipa are patru victorii, două remize și o înfrângere și este depășită doar de Omega Sport, liderul cu 17 puncte.

Astfel, Beckett Elijah a ajuns la una dintre echipele care se luptă în aceeași serie cu Dinamo 2. Inter Ilfov urmează să joace sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15:00, în etapa a 8-a din Liga 3.

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