În februarie, Dinamo îl legitima pe Beckett Elijah, un fotbalist american în vârstă de 20 de ani, care evoluase ultima dată în Danemarca. Opt luni mai târziu, acesta a ajuns la o rivală a „câinilor” din Liga 3.

Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Elijah a fost transferat de Dinamo de la Aalborg BK în februarie 2026. Mutarea nu a fost anunțată oficial de clubul din „Ștefan cel Mare”, însă legitimarea a apărut în sistemul FRF.

Americanul, născut în 2005, nu a evoluat pentru prima echipă a lui Aalborg, iar despre el există foarte puține informații publice. Nici postul pe care joacă nu este clar în bazele de date de specialitate.

Beckett Elijah a semnat cu Inter Ilfov!

Acum, Beckett Elijah și-a găsit o nouă echipă în România. Potrivit platformei HailaFotbal.ro, americanul a ajuns la Inter Ilfov pe 8 octombrie 2026, sub forma unei „re-înregistrări”.