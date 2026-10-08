Reghecampf, cel mai sigur pariu: FCSB e în fața unui scenariu entuziasmant cu noul antrenor

Reghecampf, cel mai sigur pariu: FCSB e în fața unui scenariu entuziasmant cu noul antrenor Superliga
SPORT.RO
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Al treilea mandat al tehnicianului de 51 de ani, la gruparea patronată de Gigi Becali, va începe, sâmbătă (ora 21:30), cu meciul FCSB – Oțelul Galați.

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Laurențiu Reghecampf și-a asumat niște obiective îndrăznețe, în momentul în care l-a anunțat pe Gigi Becali că renunță la postul de antrenor, la Esperance Tunis, pentru a reveni la FCSB.

Din ce a povestit latifundiarul din Pipera, „Reghe“ s-a arătat convins că poate duce echipa pe primul loc, în următoarele zece etape (!) și că, după play-off, va câștiga titlul, la pas. Dintre aceste două ținte, prima are șanse foarte mici de reușită. Pentru că eventuala urcare a FCSB-ului pe locul 1, până în etapa a 20-a, nu ține doar de ce vor face „Reghe“ și elevii săi, ci și de jocul rezultatelor. Concret, victoriile roș-albaștrilor, pe bandă, ar trebui să fie coroborate cu pașii greșiți ai rivalelor din fruntea clasamentului.

Așadar, e clar că Reghecampf a exagerat în privința urcării pe locul 1, într-un timp foarte scurt. În schimb, precedentele sale două mandate, la FCSB, scot la iveală un amănunt incontestabil. De fiecare dată, echipa a „decolat“ cu „Reghe“ în frunte.

Reghecampf, mereu victorios la primul său meci

Prima ședere a antrenorului, la clubul patronat de Gigi Becali, a fost în perioada 2012-2014. Reghecampf a debutat cu un succes, 1-0 cu Concordia Chiajna, în runda inaugurală a campionatului, ediția 2012-2013. La finalul sezonului, FCSB a și cucerit titlul la pas, la 16 puncte de ocupanta locului secund, Pandurii Târgu-Jiu.

De notat că, în primul său mandat la FCSB, „Reghe“ nu doar că a început cu o victorie, dar a și pierdut foarte greu. Concret, a avut 7 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri în primele sale zece partide.

Istoria s-a repetat, în mare măsură, și la al doilea mandat al tehnicianul, la formația bucureșteană. Din nou, echipa lui Reghecampf a pornit cu o victorie, de această dată, în etapa a 21-a a sezonului 2015-2016: 2-0 cu Universitatea Craiova. În acest al doilea mandat, continuarea a fost și mai bună: o singură înfrângere în primele 16 meciuri! În rest, au fost 11 victorii și 4 egaluri.

Reghecampf, un singur meci foarte dificil până la finalul anului

Revenind în prezent, Oțelul, prima adversară a FCSB-ului cu Reghecampf pe bancă, pare a fi o victimă sigură. Gălățenii n-au bătut pe nimeni de pe 24 august (!), adunând două egaluri și trei înfrângeri, între timp. Ce-i drept, nici FCSB nu stă mai bine: a câștigat un meci din ultimele opt în Superliga noastră.

Dacă ar câștiga partida cu Oțelul de sâmbătă și ar porni cu dreptul, ca-n precedentele două mandate, „Reghe“ poate spera în ascensiunea roș-albaștrilor. Mai ales că, potrivit programului, va avea un singur meci foarte dificil până la finalul anului. Acesta va fi derby-ul cu Rapid din etapa a 13-a. În rest, FCSB va avea dueluri cu formații pe care, în mod normal, ar trebui să le învingă, precum Voluntari, Gloria Bistrița (în cupă), Corvinul, FC Argeș și Csikszereda.

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