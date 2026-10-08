Erling Haaland a rupt tăcerea după ce a aflat că poate retrograda cu Manchester City

”Cetățenii” riscă o depunctare drastică egală cu retrogradarea sau chiar excluderea din fotbalul profesionist, în ligile de semi-amatori.

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Norvegianul s-a alăturat echipei antrenate de Enzo Maresca după meciurile echipelor naționale și, așa cum era de așteptat, Haaland a fost asaltat cu întrebări legate de o posibilă retrogradare a lui Manchester City în condițiile în care clubul de pe Etihad a fost găsit vinovat pentru încălcarea a peste 100 de reguli legate de fairplay-ul financiar.

Întrebat despre problemele cu care se confruntă Manchester City, atacantul norvegian și-a îndemnat colegii să rămână uniți în acest moment complicat din istoria clubului.

”Trebuie să rămânem uniți, pozitivi, trebuie să privim înainte și să câștigăm meciuri de fotbal. Indiferent ce se întâmplă, trebuie să rămânem cu zâmbetul pe față”, a spus Erling Haaland.

Manchester City a făcut apel împotriva deciziei Comisiilor. ”Cetățenii” se consideră nevinovați.

Clubul de pe Etihad s-a folosit de contracte fictive pentru ”doping” financiar. Concret, în timp ce banii ajunși în bugetul clubului proveneau din partea șeicilor, clubul a încercat să ”își umfle” veniturile și să își minimizeze costurile cu peste 900 de milioane de lire sterline.

Ce a spus Pep Guardiola după ce a aflat verdictul în cazul lui Manchester City

Pep Guardiola a transmis un mesaj de susținere pentru fosta sa echipă.

”Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City din întreaga lume să știe că sunt aici; mai mult ca niciodată. Sunt, am fost întotdeauna și voi fi mereu alături de clubul meu, de patronul meu, de președintele meu, de Ferran, de jucători, de staff, de Enzo și de voi, suporterii noștri unici.

Vreau să fie foarte clar: vom trece împreună și peste asta”, a transmis Pep Guardiola într-o postare pe rețelele sociale.