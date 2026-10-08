FOTO Nu e glumă: Dinamo, colaborare cu FC Barcelona! Anunțul făcut de club

Nu e glumă: Dinamo, colaborare cu FC Barcelona! Anunțul făcut de club Fotbal intern
SPORT.RO
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CS Dinamo încearcă să pună bazele unei colaborări cu FC Barcelona. 

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Din articol

Ionuț Adrian Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo, a făcut o vizită oficială la stadionul Camp Nou, în contextul meciului dintre cele două echipe de handbal masculin din Liga Campionilor.

Oficialul dinamovist s-a întâlnit cu Rafael Yuste, prim-vicepreședintele FC Barcelona. Cei doi au discutat despre posibilitatea dezvoltării unui parteneriat între cele două cluburi, cu mai multe direcții de colaborare.

Dinamo a căutat soluții pentru noul stadion

Potrivit comunicatului transmis de CS Dinamo, discuțiile au vizat digitalizarea, marketingul sportiv, managementul sportiv și dezvoltarea infrastructurii. 

Delegația CS Dinamo a vizitat și stadionul Camp Nou și a analizat soluții și facilități care ar putea constitui exemple pentru noul stadion Dinamo.

„Președintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuț Adrian Popa, a avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele FC Barcelona, Rafael Yuste, înaintea partidei din EHF Champions League dintre Barça și Dinamo. Discuțiile au vizat identificarea unor direcții de colaborare și schimb de bune practici între cele două cluburi, cu accent pe domenii precum digitalizarea, marketingul sportiv și managementul performant.

Experiența FC Barcelona în dezvoltarea și administrarea unui brand sportiv de anvergură internațională reprezintă un reper important pentru orice club sportiv din lume. Un subiect important al întâlnirii l-a constituit, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii sportive și experiența oferită suporterilor.

În acest context, delegația CS Dinamo a efectuat o vizită la stadionul Camp Nou, prilej cu care au fost analizate soluții și facilități care pot constitui exemple de bune practici pentru noul stadion Dinamo”, a scris CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

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