Partida s-a disputat pe Stadionul Clujana, iar Vasile Miriuță , antrenorul gazdelor, nu a avut dreptul să stea pe bancă din cauza unei suspendări.

Vineri seară, Sănătatea Cluj a primit vizita celor de la Politehnica Timișoara , în runda a cincea din play-off-ul ligii a treia .

Pe banca lui Poli Timișoara se află un alt antrenor cu experiență bogată în prima ligă, fostul internațional Dan Alexa (46 de ani).

Cu patru runde înainte de finalul sezonului, Poli Timișoara este lider în seria a patra din play-off-ul ligii a treia, cu 23 de puncte. Pe locul secund se află chiar Sănătatea Cluj, cu 18 puncte.

Prima clasată din fiecare serie de play-off obține promovarea directă în liga a doua, în timp ce ocupantele locurilor secunde vor merge într-un turneu de promovare, în sistem semifinale-finală. Câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare în eșalonul secund.