Imagini șocante! Dan Alexa a intrat pe teren și a sărit la bătaie
Final tensionat în Liga 3, după remiza dintre Politehnica Timișoara și Unirea Tășnad, scor 1-1. 

Meciul din play-off a degenerat în prelungiri, iar protagonistul unui moment incredibil a fost chiar antrenorul timișorenilor, Dan Alexa.

Poli a condus până în ultimele secunde, însă gazdele au egalat dramatic. După un penalty ratat inițial, Chitaș a înscris din respingere și a declanșat haosul pe teren.

Jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească, iar spiritele au scăpat de sub control. În acel moment, Dan Alexa a intrat pe gazon și a avut o reacție total neașteptată.

Dan Alexa, aproape de bătaie pe teren

Tehnicianul Politehnicii a încercat să lovească un jucător advers, fiind cu greu oprit de cei din jur. Imaginile surprinse arată cum fostul internațional își pierde cumpătul și intră direct în conflict. VEZI VIDEO

@robertgoie #fyp #viral #foryoupage #danalexa #politimișoara ♬ Undeva n Balkani - Slim /// f³⁶

Arbitrul a acordat cartonaș roșu unui jucător de la Unirea Tășnad, însă rămâne de văzut dacă și Alexa va fi sancționat pentru gestul său.

În ciuda remizei, Poli Timișoara rămâne pe primul loc în clasament, cu 23 de puncte. Etapa viitoare aduce un duel în deplasare cu Sănătatea Cluj, ocupanta locului secund.

