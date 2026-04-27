Meciul din play-off a degenerat în prelungiri, iar protagonistul unui moment incredibil a fost chiar antrenorul timișorenilor, Dan Alexa.

Poli a condus până în ultimele secunde, însă gazdele au egalat dramatic. După un penalty ratat inițial, Chitaș a înscris din respingere și a declanșat haosul pe teren.

Jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească, iar spiritele au scăpat de sub control. În acel moment, Dan Alexa a intrat pe gazon și a avut o reacție total neașteptată.

Dan Alexa, aproape de bătaie pe teren

Tehnicianul Politehnicii a încercat să lovească un jucător advers, fiind cu greu oprit de cei din jur. Imaginile surprinse arată cum fostul internațional își pierde cumpătul și intră direct în conflict. VEZI VIDEO