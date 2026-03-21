Ilie Dumitrescu a scos la iveală detalii despre o mutare ratată de actualul antrenor al FCSB în perioada în care activa ca jucător. Clubul englez Portsmouth era dispus să ofere 8 milioane de euro pentru mijlocaș, însă Gigi Becali a solicitat suma de 10 milioane de euro și a refuzat să lase la preț. Deși englezii erau pregătiți să achite suma cerută pentru jucătorul dorit de Harry Redknapp, o accidentare suferită de Rădoi a oprit definitiv tranzacția.

„Hai să-ți spun ceva! Rădoi era pe radarul unor echipe din Anglia. Eu i-am adus pe cei de la Portsmouth la București și voiau să plătească undeva la 8 milioane pentru Rădoi. Și Gigi a vrut 10! Avea de-astea și atunci. Apoi s-a accidentat într-un play-off de Champions League, cred că era o echipă din Belgia. În perioada aia, el avea 1,3-1,5 milioane de lire sterline și salariul creștea de la an la an. Redknapp și l-a dorit foarte mult. Am fost cu impresarul și l-am dus la Gigi. Au stat la masă și a spus: <<Domn'e, dacă-mi dai 9.999.999 și nu-mi dai 10 milioane, nu-l dau>>. Omul a plecat, s-a urcat în avion. Trebuia să revină, să dea 10, dar s-a accidentat”, a povestit Ilie Dumitrescu la Digisport.

Plecarea la Al-Hilal

Deși s-a discutat și despre un interes de la Inter Milano, din partea lui Jose Mourinho, Mirel Rădoi a părăsit în cele din urmă echipa lui Gigi Becali în ianuarie 2009. Mijlocașul a ajuns în Golf, la Al-Hilal, în schimbul sumei de 6 milioane de euro.

După retragerea din 2015, Rădoi a trecut la antrenorat. În prezent, el a revenit pe banca tehnică a FCSB-ului, obținând joi prima sa victorie din acest mandat, scor 1-0 cu UTA Arad, în etapa a doua a play-out-ului.