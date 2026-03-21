După victoria la limită, scor 1-0, obținută vineri seară în fața celor de la UTA Arad în play-out-ul SuperLigii, în spațiul public a apărut informația că Andrei Ivan (29 de ani) ar putea semna cu echipa bucureșteană.

Ilie Dumitrescu a comentat acest posibil transfer, amintind de relația profesională din trecut dintre actualul antrenor al FCSB-ului, Mirel Rădoi, și fotbalist.

„Apropo de speța asta cu Ivan. A fost o discuție interesantă, la o conferință de presă, între Mirel și domnul Rotaru, apropo de faptul că nu a fost consultat când a plecat Ivan de la echipă. Cred că-l mai dorea pe Ivan la Craiova, nu? Poate o să-l aibă (n.r. Mirel) la FCSB”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Gigi Becali dezminte negocierile

Deși Mirel Rădoi a evitat să ofere un răspuns concret atunci când a fost întrebat despre acest subiect, patronul roș-albaștrilor a ținut să clarifice situația. Gigi Becali a intervenit și a transmis că o astfel de mutare nu este de actualitate.

„Habar nu am. Nu știu. M-a mai sunat cineva. Nu știu. E posibil, nu știu. Poate că e posibil, dar, dacă era, îmi spunea Mirel. Dacă el vrea să-l ia, să-l ia (n.r. - Rădoi nu l-ar vrea). Înseamnă că nu e adevărat. Atunci ce rost mai are să discutăm? E aiurea, imaginar”, a zis Gigi Becali, pentru aceeași sursă.