Mircea Sandu a plecat definitiv din România! Orașul exclusivist ales de fostul șef al FRF 

Mircea Sandu a condus Federația Română de Fotbal timp de 24 de ani, din 1990 până în 2014. În mandatul său, echipa naționala a României a cunoscut cele mai mari performanțe, calificându-se la trei Campionate Mondiale (1990, 1994 și 1998) și trei Campionate Europene (1996, 2000 și 2016).

Cu toate că a fost achitat difinitiv în dosarul DNA de luare de mită, fostul șef al FRF a decis să părăsească România. Dumitru Dragomir a mărturisit că Mircea Sandu s-a stabilit la Nisa, cu întreaga familie.

„Mircea Sandu a fost fotbalist mare. Dar ca președinte al Federației a fost cel mai mare în decursul istoriei. Am vorbit cu el. O duc bine acolo. S-a mutat la Nisa cu familia.

În Franța îmi place și mie. Sunt locuri și mai frumoase… Dubaiul îmi place, Canarele. Am mers, dar nu prea mult în ultimul timp. Am avut atâta de muncă, am stat să termin blocurile”, a declarat Dumitru Dragomir pentru prosport.

Mircea Sandu mai are un singur dosar DIICOT pe rol, în care este acuzat de delapidare și spălare de bani. Fostul președinte al FRF este învinuit că insituția pe care a condus-o a suferit pierderi de 800.000 de euro pentru construirea unui centru de fotbal în Buftea.