Fostul sef FRF, uitat de lumea fotbalului: "Nu se mai interesaza nimeni de mine!" Ce spune Mircea Sandu despre RAZBOIUL dintre FRF si LPF

Fostul presedinte al FRF-ului si unul din cei mai importanti oameni din ultimii 20 din fotbalul autohton, Mircea Sandu, a vorbit cu tristete despre trecutul din fotbal si anunta ca nu se mai uita la Liga 1.

"Am fost integrat fotbalului romanesc cam 50 de ani. Aproape o viata de om! Dupa 50 de ani cine se mai intereseaza de mine? Mai nimeni, ca sa nu zic de-a dreptul nimeni! Fotbalul romanesc nu mai este interesat de mine. Au uitat tot ceea ce am facut. Toata munca mea a fost data la spate. Eu nu mai contez.

Nu meritam atata ignoranta. Atunci, eu de ce-as mai fi interesat de fotbal? Ce sa vad in Liga 1? Nu am ce sa vad", a spus Mircea Sandu, pentru Playsport.

"Nasul", asa cum era poreclit de oamenii din fotbal, a spus ca nu-l intereseaza scandalul dintre FRF si LPF.

"Chiar nu ma intereseaza ce se intampla intre FRF si LPF, nici nu m-am preocupat sa cunosc detaliile ca sa-mi dau seama cine are dreptate si cine nu. Din partea mea, sa se si bata, sa faca ce vor. Nu m-a intrebat nimeni de sanatate, deci in niciun caz nu mi-a cerut nimeni o parere despre subiectul asta.

Cu sinceritate va spun ca nu imi pasa. Sunt intr-un moment al vietii mele in care ma simt pur si simplu dezamagit si prefer sa imi acord atentie numai mie. 50 de ani am trait pentru fotbal, am lasat totul pentru fotbal. Acum traiesc pentru familia mea. Imi ajunge, chiar nu vreau sa mai aud de fotbalul romanesc", a mai completat fostul presedinte al FRF-ului.