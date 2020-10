BREAKING NEWS | Mircea Sandu a fost trimis in judecata de catre DIICOT! Fostul sef al Federatiei Romane este acuzat de delapidare si spalare de bani

Mircea Sandu (64 de ani) si-ar fi insusit alaturi de alte doua persoane suma de 3.895.590,34 de lei, destinata pentru construirea bazei sportive de la Buftea, conform celor de la G4Media.

DIICOT a anuntat trimiterea in judecata a trei inculpati, printre ei fiind si fostul sef al Federatiei Romane de Fotbal. Cei trei sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani.

Mircea Sandu este trimis in judecata de asemenea si de catre DNA, intr-un dosar in care este acuzat pentru luare de mita.

"Prin rechizitoriul din data de 05.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani.

In cauza s-a retinut faptul ca in perioada 2009-2010, cei trei inculpati au constituit un grup infractional organizat care a avut scop insusirea din patrimoniul unei institutii cu profil sportiv a sumei de 3.895.590,34 de lei, provenita din incheierea unui contract de executie avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii buftea, judetul Ilfov.

In vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciala controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu institutia cu profil sportiv. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma "restituire imprumut asociat", "dividende", etc.

In cauza au fost instituite masuri asiguratorii.

Dosarul a inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.

Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie", a fost comunicatul DIICOT.

Baza sportiva de la Buftea a costat 3,5 milioane de euro si a fost construita intre 2009-2011.