Mircea Rednic, acuzat că a cerut comision la transfer: „Cred că a luat milionul de euro atunci!” 

Mircea Rednic (60 ani) a fost acuzat în mai multe rânduri de Florin Prunea (53 ani) că a beneficiat de sume importante de bani, împreună cu fiica sa, Luana, care este impresar, atunci când a transferat jucători. Iar teoria fostului internațional român este confirmată și de Hristu Chiacu (35 ani).

Fostul jucător al lui Dinamo a povestit că atunci când Rednic l-a adus la Khazar Lankaran, în Azerbaidjan, a dorit ca suma pe care a încasat-o în urma transferului să fie împărțită.

Hristu Chiacu: „'Nea Mircea, dacă joc, joc pe valoare!' / 'Bine, vezi că nu joci!'”

„La Lankaran luai ceva bani la semnătură și trebuia să dai, să se împartă cu impresarii... Dar eu n-am dat.

Am ajuns acolo, am mers la Baku și mi-a zis că trebuie să vorbim după meciul care urma, cu Neftchi.

Am jucat în acel meci, iar cu două zile înainte de următoarea partidă mă cheamă nea Mircea la el în cameră: 'Băi, cum ești? Vezi că banii ăia trebuie...'. 'Păi, nea Mircea, eu asta am vorbit, asta am luat. Dacă joc, joc pe valoare'. A răspuns: 'Bine, treaba ta, vezi că nu joci acum'. Și n-am jucat.

L-a băgat pe Pițurcă (n.r. - Alexandru, fiul lui Victor) și au început ăia să râdă de el pe teren. Nu exagerez! Am intrat în minutul 80 și 3 minute mai târziu am înscris. Îți dai seama, apoi comentam pe acolo.

În ziua următorului meci, în deplasare, vine să-mi spună iar: 'Bă, tu faci pe aici ce vrei? N-ai făcut, n-ai dat... .

Îți dai seama, între ei trebuia să împartă. Cred că nea Mircea a luat milionul de euro atunci, la câte transferuri a făcut”, a declarat Hristu Chiacu pentru gsp.

Fostul mijlocaș central al lui Dinamo a bifat doar 11 prezențe pentru Lankaran, marcând 3 goluri. În timp ce Mircea Rednic a pregătit echipa din Azerbaidjan un an și jumătate, reușind să câștige Cupa, în sezonul 2010-2011. Totodată, tehncianul i-a mai adus la Lankaran pe Eder Bonfim (41 ani) și Marius Onofraș (41 ani), ambii veniți de la FCSB, și pe Csaba Borbely (42 ani), de la Oțelul Galați.