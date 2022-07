Greu de crezut așa ceva! Norocul unui fost dinamovist. „Băi, băiatule, tu cum mai trăiești? Alții mor cu așa ceva”

Fotbalistul este fost internațional român care a jucat doar pentru reprezentativa U21 a naționalei. A fost convocat de 19 ori și a înscris trei goluri și a relatat o întâmplare neașteptată de pe vremea când evolua la Concordia Chiajna, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

Chiacu s-a accidentat la antrenament intrând cu genunchiul într-o rigolă descoperită, fapt care i-a cauzat mari dureri ulterior. Fostul fotbalist, care și-a făcut junioratul la Dinamo, a vorbit profund despre eveniment și a relatat pas cu pas ce s-a întâmplat.

Hristu Chiacu: „Eu eram relaxat”

„M-am dus și mi-a făcut analize și un RMN. Când m-am întors erau doi doctori și unul dintre ei m-a întrebat cu lacrimi în ochi «Băi băiatule, tu mai trăiești? Cum mai trăiești?». Eu eram relaxat, iar el zice «Eu am atâția ani și nu am văzut în viața mea așa ceva în corpul unui om! Septicemie... Tu cum trăiești? Cineva moare cu așa ceva». I-am spus „Uite că nu am murit».

«Te tai, se împrăștie în tot corpul și mori. Sau îți tai piciorul». Am zis că trebuie să aibă și a 3-a variantă.

Când m-am operat, doctorul mi-a găsit un fel de potcoavă în picior, cam așa de mare (n.r. - 3-4 centimetri), în picior. Nu știa nimeni ce e. Probabil de la chestia aia am pățit tot. Nu trebuia să fie acolo.

Era un «U» de fier. Mi-au făcut o radiografie și mă întrebau ce e aia. Nici eu nu știam ce e. Probabil o fi fost scăpată acolo. Am rămas mut, am zis «Doamne, chiar am avut zile»”, a mărturisit Chiacu.”, au fost cuvintele lui Hristu Chiacu, potrivit GSP.

Cariera fotbalistică a lui Chiacu

Hristu Chiacu și-a început cariera la Dinamo și a fost și la echipa a doua a lui Rapid. În 2004 a evoluat pentru FC Național, ca doi ani mai târziu să plece afară la Wisla Krakow. Polonezii l-au cedat la FC Dinamo, moment în care cota sa pe piață era de 350.000 euro, conform site-urilor de specialitate.

A urmat o serie de împrumuturi la Dacia Mioveni, CS Otopeni, Astra Ploiești, FC Timișoara, Xazar Lankaran și Ceahlăul.

Concordia l-a achiziționat în vara anului 2012, a urmat accidentarea gravă, iar cariera s-a s-a oprit până în 2013, când Săgeata Năvodari l-a legitimat. A mai urmat o serie de echipe la care a fost transferat, CS Balotești, Concordia din nou, CSM Sighet și Clinceni.

În 2018 avea o cotă de 75 milioane de euro, potrivit Transfermarkt și a jucat pentru CS Tunari, iar în 2019 cariera sa s-a oprit la Carmen București.