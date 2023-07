În cazul în care roș-albaștrii vor câștiga cu bulgarii, atunci FCSB se va întâlni cu Nordsjaelland în al treilea tur preliminar din UECL. Nordsjaelland este vicecampioana din Danemarca și nu i-a lipsit mult pentru a câștiga titlul în stagiunea precedentă.

Mihai Stoica a răbufnit, după ce a văzut adversara din turul trei preliminar: „Nu înțeleg!”

Mihai Stoica a vorbit după tragerile la sorți și a precizat că FCSB nu va fi favorită împotriva danezilor, în cazul în care va trece de bulgari în dubla manșă din al doilea tur.

„S-a prins varianta dificilă. Vorbim pur teoretic. Nordsjaelland și-a permis să cumpere unul dintre titularii lui Mainz. A dat 3 milioane, un jucător care a marcat 10 goluri.

E clar că e o echipă foarte bună. Am fi vrut măcar ca jocul retur să fie acasă, ca să jucăm pe Arena. Nu este. Am fi vrut să jucăm pe teren normal, nu putem. Eu nu înțeleg cum UEFA permite cluburilor să joace pe sintetic.

Clar suntem favoriți în dubla cu bulgarii. Dacă mergem mai departe, nu vom fi favoriți la meciul cu Nordsjaelland, dar poate asta ne ajută. Toate sunt împotriva noastră, dar trebuie să fie și ceva de bine”, a spus Mihai Stoica la OrangeSport.

Cine este FC Nordsjaelland, posibila adversară a FCSB

FC Nordsjaelland este un club înființat în 2003, care are în palmares un titlu de campioană (2012) și două Cupe (2010 și 2011). Danezii au evoluat în grupele UEFA Champions League din sezonul 2012/2013, când au obținut un singur punct din duelurile cu Juventus, Șahtior Donețk și Chelsea.

Echipa evoluează în orașul Farum, pe arena Right to Dream Park, care are o capacitate de 10.300 de locuri. Deși joacă aproape sezon de sezon în play-off-ul din Danemarca, Nordsjaelland nu a mai evoluat în grupele unei competiții europene din 2012, când s-a calificat direct în UCL din postura de campioană.

FC Nordsjaelland are un lot evaluat de Transfermarkt la 32,7 milioane de euro, foarte aproape de valoarea celui de la FCSB (31,8). Cei mai valoroși jucători sunt fundașul central Adamo Nagalo, din Burkian Faso (5 milioane de euro), extrema stângă Ernest Nuamah, din Ghana (6 milioane de euro) și atacantul danez Marcus Ingvartsen (5,5 milioane de euro).