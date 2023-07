Partida tur dintre CSKA 1948 și FCSB se joacă miercuri, de la ora 20:30, la Sofia, iar returul este programat joi, 3 august, de la 21:30, pe Arcul de Triumf, fără spectatori.

FCSB a stabilit lotul pentru Conference League!

Luni, pe site-ul oficial UEFA a fost actualizat lotul celor de la FCSB pentru duelul cu CSKA 1948 Sofia. Pe listă se regăsesc 22 de jucători, însă ea poate suferi modificări până marți seară, cu o zi înainte de joc.

Damjan Djokovic, mijlocașul transferat în această vară de FCSB, este suspendat. Croatul a încasat un cartonaș roșu direct în ultimul său meci din competițiile europene, contra lui Young Boys (1-2), în decembrie 2020, când evolua pentru CFR Cluj.

Lotul FCSB afișat pe site-ul UEFA

Portari: Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Mihai Udrea

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Valentin Gheorghe, Ovidiu Popescu, Darius Olaru, Eduard Radaslavescu, Damjan Djokovic ( suspendat ), Andrei Cordea

Atacanți: Florinel Coman, Andrea Compagno, David Miculescu, Alexandru Băluță

Florinel Coman, Andrea Compagno, David Miculescu, Alexandru Băluță Antrenor: Elias Charalambous

* Octavian Popescu și Alexandru Pantea, doi dintre jucătorii de bază ai celor de la FCSB, nu apar momentan pe lista UEFA. Cel mai probabil, ei vor fi adăugați până la data limită impusă de forul european.

FCSB va înfrunta Nordsjaelland dacă trece de CSKA 1948 Sofia

FCSB și-a aflat, luni, posibila adversară din turul 3 preliminar al UEFA Europa Conference League.

Dacă va trece de CSKA 1948 Sofia, FCSB va înfrunta în turul 3 preliminar din Conference League formația daneză FC Nordsjaelland.

FC Nordsjaelland este un club înființat în 2003, care are în palmares un titlu de campioană (2012) și două Cupe (2010 și 2011). Danezii au evoluat în grupele UEFA Champions League din sezonul 2012/2013, când au obținut un singur punct din duelurile cu Juventus, Șahtior Donețk și Chelsea.

Echipa evoluează în orașul Farum, pe arena Right to Dream Park, care are o capacitate de 10.300 de locuri. Deși joacă aproape sezon de sezon în play-off-ul din Danemarca, Nordsjaelland nu a mai evoluat în grupele unei competiții europene din 2012, când s-a calificat direct în UCL din postura de campioană.

FC Nordsjaelland are un lot evaluat de Transfermarkt la 32,7 milioane de euro, foarte aproape de valoarea celui de la FCSB (31,8). Cei mai valoroși jucători sunt fundașul central Adamo Nagalo, din Burkian Faso (5 milioane de euro), extrema stângă Ernest Nuamah, din Ghana (6 milioane de euro) și atacantul danez Marcus Ingvartsen (5,5 milioane de euro).

Nordsjaelland debutează chiar astăzi în noul sezon din Danemarca. De la ora 20:00 este programat duelul de pe teren propriu cu Viborg, contând pentru prima etapă.