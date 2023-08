La o zi după eliminarea din Conference League, Gigi Becali a explicat că a pierdut și 20.000, suma plasată de un apropiat pentru el la o agenție de pariuri online. Finanțatorul de la FCSB a mizat pe calificarea echipei sale printr-un pariu live.

Prima reacție a lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali a anunțat că a pariat pe meciul Nordsjaelland - FCSB

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, este convins că finanțatorul clubului doar a glumit și nu s-a pus problema unui pariu.

El spune, totuși, că nu înțelege de ce oficialii cluburilor nu au dreptul de a paria în anumite condiții pe meciurile de fotbal.

"Eu nu cred că a pariat. Cred că glumeşte.Este imoral să nu mă laşi pe mine să pariez. Joacă de exemplu Inter cu Monza. De ce n-aş putea să pariez dacă eu cred că se întâmplă ceva?Este normal să nu mă laşi să pariez contra echipei mele.

Este o prostie. Sunt convins că n-a pariat", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali, autodenunț în direct: "Am pariat 20.000 de euro la Nordsjaelland - FCSB"

Întrebat dacă nu consideră că a încălcat regulamentele privind pariurile, Gigi Becali a spus că nu vede nimic în neregulă. Totuși, Regulamentul Disciplinar al FRF îl contrazice.

"Am pierdut 20.000. Am pus și eu un pariu. Am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Cum adică, mă, cotă 7? Mi-a zis că dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să-mi pună și mie 50.000. Adică de la el, că nu-i problemă. Adică paria pentru mine cum ar veni, ne cunoaștem. A zis: 'Băi, Gigi, nu pot să pun 50.000, că nu primesc 50.000. Pot să pun maxim 20.000'. Am pus 20.000 (n.r - pe calificarea FCSB).

Păi, n-am pariat eu! Hai să spun când n-ai voie să pariezi. N-ai voie să pariezi în România, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, aia nu e niciun fel de problemă. Făceam aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral să pariez pe echipa mea? De ce nu e voie, mă? N-am voie să mă distrez ca orice om? E un joc. Nu e o chestiune de patimă să pariez 700.000, un milion. Toate au o logică. Dacă fac din asta o obișnuință, da, dar așa... 20.000 e fleac.

După mi-a spus că a scăzut cota. Era cotă 5 (n.r - pentru calificarea FCSB). Eu am pus după ocaziile alea cu Coman. Era o chestiune de pariat pe echipa mea", a spus Gigi Becali, la Prosport Live.

Ce pedeapsă riscă Gigi Becali după ce a pariat

Conform Regulamentului Disciplinar al FRF, Gigi Becali poate fi sancționat drastic.

"Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

a. interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani;

b. penalitate sportivă de 300.000 de lei", se arată în articolul 60 din RD, care face referire la "Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor".