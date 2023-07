Danezii jubilează după ce FCSB le-a ieșit în cale: "Tragere excelentă!"

Dacă va trece de CSKA 1948 Sofia, FCSB va înfrunta în turul 3 preliminar din Conference League formația daneză FC Nordsjaelland.

FCSB poate înfrunta Nordsjaelland în turul 3 preliminar Conference League. Fanii danezi se bucură

Nordsjaelland este vicecampioana din Danemarca și nu i-a lipsit mult pentru a câștiga titlul în stagiunea precedentă. Formația pregătită de tânărul antrenor Johannes Thorup (34 de ani) a încheiat pe primul loc sezonul regulat, însă a fost depășită în play-off de campioana FC Copenhaga, care a terminat cu patru puncte în plus.

Mai mulți fani danezi consideră că pentru Nordsjaelland este o tragere la sorți accesibilă, cei mai mulți dintre ei raportându-se la rezultatele celor de la FCSB contra lui Silkeborg, o altă echipă daneză, în sezonul trecut din Conference League: două eșecuri clare cu 0-5 în faza grupelor.

"Cu siguranță este o tragere excelentă. FCSB este echipa bătută de două ori de Silkeborg, deci aș zice că are șanse foarte mari Nordsjaelland", este opinia unui fan danez exprimată în publicația Bold.

"Tragere foarte bună. Nordsjaelland cred că este favorită, mai ales că joacă returul", a scris altul.

"Cred că CSKA are un avantaj împotriva celor de la FCSB, dacă FCSB va juca la fel de slab precum în partidele cu Silkeborg. Cu siguranță mă aștept ca Nordsjaelland să câștige indiferent care va fi adversara", este opinia unui alt fan.

"Probabil nici FCSB nu este un adversar de temut dacă te gândești că Silkeborg i-a învins cu 10-0 în cele două jocuri ale lor, în urmă cu mai puțin de un an", a scris un alt danez, pe Twitter.

Cine este FC Nordsjaelland, posibila adversară a FCSB

FC Nordsjaelland este un club înființat în 2003, care are în palmares un titlu de campioană (2012) și două Cupe (2010 și 2011). Danezii au evoluat în grupele UEFA Champions League din sezonul 2012/2013, când au obținut un singur punct din duelurile cu Juventus, Șahtior Donețk și Chelsea.

Echipa evoluează în orașul Farum, pe arena Right to Dream Park, care are o capacitate de 10.300 de locuri. Deși joacă aproape sezon de sezon în play-off-ul din Danemarca, Nordsjaelland nu a mai evoluat în grupele unei competiții europene din 2012, când s-a calificat direct în UCL din postura de campioană.

FC Nordsjaelland are un lot evaluat de Transfermarkt la 32,7 milioane de euro, foarte aproape de valoarea celui de la FCSB (31,8). Cei mai valoroși jucători sunt fundașul central Adamo Nagalo, din Burkian Faso (5 milioane de euro), extrema stângă Ernest Nuamah, din Ghana (6 milioane de euro) și atacantul danez Marcus Ingvartsen (5,5 milioane de euro).