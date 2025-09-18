Florin Marin, fost fotbalist la Steaua și antrenor emblematic pentru numeroase echipe din prima ligă, printre care și Dinamo, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de antrenorul Mihai Iosif, printr-o postare sobră pe contul său de Instagram.



Lumea fotbalului este în doliu, după ce unul dintre cei mai longevivi tehnicieni și-a găsit sfârșitul. În ultima perioadă, starea sa de sănătate se degradase vizibil, iar apropiații se temeau de ce e mai rău.



O luptă crâncenă cu o boală nemiloasă

Informațiile apărute în spațiul public pe 17 septembrie descriau o situație dramatică. Florin Marin, cunoscut în trecut drept un „munte de om”, ajunsese de nerecunoscut, cântărind doar 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 metri. Fostul stoper suferea de o formă avansată de demență și era internat în stare gravă la Terapie Intensivă, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.



Boala a avansat galopant în ultimele luni, transformându-l complet pe cel poreclit „Flocea”.



Ca jucător, Florin Marin a evoluat pentru cluburi precum Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. Adevărata sa chemare a fost însă antrenoratul, o carieră pe care a îmbrățișat-o timp de peste 30 de ani. A stat pe banca tehnică la echipe ca Farul, Ceahlăul, FC Național, Dinamo, Rapid, Astra, Petrolul și CS Mioveni.



Ultima sa experiență ca antrenor a fost la FC Voluntari, unde a fost adus la insistențele lui Gigi Nețoiu. „Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin”, spunea Nețoiu la acea vreme pentru as.ro.

