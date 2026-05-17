Florin Lovin: „FCSB poate câștiga titlul, trebuie lăsată să joace în Ghencea!”. „E anormal ce face Gigi Becali”. Care e cea mai mare dezamăgire a carierei

În urmă cu 20 de ani, FCSB reușea să se califice în semifinalele Cupei UEFA, unde a fost eliminată dramatic de către Middlesbrough. Lovin a făcut parte din generația UEFAntastică, despre care a avut un discurs surprinzător.

Florin Lovin, discurs diferit despre generația UEFAntastică

În timp ce majoritatea fotbaliștilor se laudă și își laudă coechipierii cu care au făcut performanță, Florin Lovin a avut un discurs diferit.

Fostul mijlocaș central a susținut despre el și colegii săi că nu au fost jucători valoroși, ci au făcut diferența prin caracter și forță de grup.

Lovin: „Îmi asum ce zic!”

„Acum stau să mă gândesc cât de mare a fost performanța. Nu am fost jucători valoroși. Îmi asum ce zic! Vorbesc individual, de noi. Niciun jucător din generația aia nu a prins un transfer. Eu îți spun cum gândesc. La noi a plecat Goian la Palermo, Mirel a plecat la Al Hilal, Paraschiv vicecampion a plecat la liga a doua în italiană. După o semifinală, normal, trebuie să prinzi.

Dar, substanța noastră ca grup și insist pe chestia asta că poți face mult mai multe din niște caractere frumoase. Fotbalul de stradă pe care tu-l făceai de la opt dimineața nu ai cum să-l combați cu ce se întâmplă acum, individualizare. La noi, pasa cu latul era pasă cu latul, preluarea era preluare, pasa lungă era pasa lungă. Vreau să spun că poate nu eram senzaționali ca jucători, dar ca echipă... Ne simțeam”, a spus Florin Lovin, invitat la emisiunea Fața la joc!.