Sezonul din Moldova încă nu s-a terminat, dar știm deja echipa campioană - Petrocub Hîncești.

În etapa cu numărul 9 din faza finală a campionatului, derby-ul Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău 1-0 a oferit o fază ciudată.

Explică publicația locală MoldFootball:

”Imaginile video cu golul nevalidat din meciul dintre Sheriff și Zimbru, filmat de serviciul de presă al clubului din Tiraspol și publicat pe pagina Moldfootball pe Facebook, a devenit viral și a depășit cu mult hotarele Moldovei.

În prezent, clipul a adunat deja 2,85 milioane de vizualizări, peste 15 mii de aprecieri și continuă să atragă atenția internauților.

Reamintim că, după meci, antrenorul echipei Sheriff, Andrei Corneeencov, a declarat că mingea „a trecut un metru de linia porții". Totuși, acest incident nu a influențat rezultatul final al partidei”.