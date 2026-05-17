Sezonul din Moldova încă nu s-a terminat, dar știm deja echipa campioană - Petrocub Hîncești.
În etapa cu numărul 9 din faza finală a campionatului, derby-ul Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău 1-0 a oferit o fază ciudată.
Explică publicația locală MoldFootball:
”Imaginile video cu golul nevalidat din meciul dintre Sheriff și Zimbru, filmat de serviciul de presă al clubului din Tiraspol și publicat pe pagina Moldfootball pe Facebook, a devenit viral și a depășit cu mult hotarele Moldovei.
În prezent, clipul a adunat deja 2,85 milioane de vizualizări, peste 15 mii de aprecieri și continuă să atragă atenția internauților.
Reamintim că, după meci, antrenorul echipei Sheriff, Andrei Corneeencov, a declarat că mingea „a trecut un metru de linia porții". Totuși, acest incident nu a influențat rezultatul final al partidei”.
Caseta și rezumatul meciului Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău 1-0
A marcat: Bourama FOMBA (81)
10 mai. Tiraspol, CS Sheriff, Arena mică. Spectatori: 1 649
Arbitru: Roman JITARI. Asistenți: Artur MACOVEI și Alexandru CIOCHINĂ. Al 4-lea oficial: Andrei BREGUȚA
Cartonașe galbene: Mahmoud GHORBEL (40), Peter Oluwaseun ADEMO (83), Jose Hugo GONCALVES FLORES (90+1), Danila FOROV (90+5) / Marcello GESTEIRA DE SOUZA (2), Ivan YERMACHKOV (70), Dzianis KAZLOUSKI (71), Andrei MACRIȚCHII (90)
Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 3.Liam HERMESH (17.Vsevolod NIHAEV, 77), 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL (10.Jose Hugo GONCALVES FLORES, 46), 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 24.Danila FOROV, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 35.Bourama FOMBA, 42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU (11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA, 59), 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO
Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 28.Nicolai CEBOTARI, 13.Marcelino Jr. CARREAZO BETIN, 16.Daniel DANU, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 32.Emmanuel AFETSE, 44. Alesio MIJA
Antrenor: Victor MIHAILOV
Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA (11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO, 63), 8.Tsimafei SHARKOUSKI (17.Tudor BUTUCEL, 87), 10.Vladimir FRATEA (14. Rayvien Egbert ROSARIO, 77), 15.Dzianis KAZLOUSKI (25.Ilya VASILEVICH, 87), 23.Marcello GESTEIRA DE SOUZA ( 22.Ahmed BONNAH, 87), 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV
Rezerve: 12.Artem ODYNTSOV, 92.Cristian SÎRGHI, 3.Kevin Jhamal BERKELEY WHEATLEY, 6.Pedro Henrique GABRIEL DIAS, 11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO, 34.Ivan YERMACHKOV, 77.Serafim COJOCARI
Antrenor: Oleg KUBAREV
Info: FMF