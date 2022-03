Marius Croitoru, „dictator” la Botoșani! Presa și suporterii, interziși la amicalul cu Poli Iași! Valeriu Iftime a fost deranjat 

Cele două echipe din Moldova s-au întâlnit sâmbătă, de la ora 13:00, pe stadionul ”Municipal” din Botoșani. Despre meci nu se pot spune foarte multe, deoarece antrenorul lui FC Botoșani, Marius Croitoru, a interzis accesul suporterilor și al presei.

Faptul că se va organiza un meci amical a fost anunțat doar de clubul din Copou. Echipa din prima divizie a refuzat să promoveze această partidă, deși suporterii echipei au cerut, de mai multe ori pe grupurile fanilor de pe Facebook, informații despre meci.

Unii suporteri chiar au venit la stadion, dar s-au lovit de refuzul organizatorilor. La una dintre tribune, Valeriu Iftime a permis accesul câtorva fani și unui cameraman, făcând haz de necaz de decizia principalului său: “Poate mă dă și pe mine afară Croitoru”.

La jumătatea primei reprize, un oficial i-a somat pe cei prezenți la meci să părăsească stadionul deoarece Marius Croitoru nu este de acord. Iftime a intervenit și i-a spus oficialului să-și vadă de meserie, susține Btonline.

Imediat după meci, Valeriu Ifime s-a arătat foarte deranjat de atitudinea lui Marius Croitoru.

Iftime: „Șeful meu de marketing bate pietrele”

„Un meci amical cu Poli Iași este un meci important pentru fotbalul din zonă. O să vorbesc cu președintele clubului pentru că mi se pare un pic nelalocul lui modul în care am organizat meciul. E deplasat să spună un antrenor că nu ai voie să filmezi. Fotbalul este pentru oameni, oricare ar fi aspectul, pregătire… Fotbalul e frumos și trebuie oferit oamenilor. Dacă îl ții ascuns sub oboroc și îl scoți din când în când, ajungi unde nu trebuie. Presa are rolul ei și nu doar în fotbal. Cred că a greșit foarte tare președintele meu pentru că nu a organizat meciul ăsta ca un spectacol. Când vine Poli Iași la Botoșani e un eveniment sportiv important. Am venit mai târziu pentru că am fost să văd meciul de la U19, cu Dinamo. A fost un meci frumos și cu mai mulți oameni ca aici.

Îmi pare rău că nu sunt eu atent și că șeful meu de marketing bate pietrele, Anton stă și se uită la meci la București. Nu știm să tratăm lucruri importante în viața fotbalului nostru. Este un eșec pentru toți. Dacă nu aduci oameni la stadion, ce vrei să faci cu fotbalul? Am adus eu doi care înjurau la poartă că nu pot să vadă meciul. Un tip de la Suceava mi-a spus: 'Eu am venit până la Botoșani, am crezut că e un spectacol'. L-am luat eu și am intrat. Dacă gândim tactic, mamă ce facem noi la meciul ăsta, înseamnă că suntem deplasați total”, a spus Valeriu Iftime.

Pe teren, Poli Iași s-a impus cu scorul 2-0, grație reușitelor lui Camara și Muratovic, spre fericirea lui Costel Enache. La partidă a asistat și Cornel Șfaițer, fost oficial al FC Botoșani, actualmente la Poli Iași.