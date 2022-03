„Medicii l-au resuscitat, își revenise, a scuipat apă!” Primele reacții după tragica moarte a poloistului de 23 de ani de la Dinamo 

Tânărul poloist legitimat de Dinamo a murit în timpul meciului din Superligă, desfășurat la bazinul Rapid. Sportivul de 23 de ani a fost scos din apă de cele două echipe și preluat de medicii aflați la fața locului, care au încercat resuscitarea sa, fără succes însă.

La scurt timp de la tragicul incident au apărut și primele reacții, din partea oficialilor celor două cluburi, dar și din partea președintelui Federației Române de Polo.

Primele reacții după tragica moarte a lui Andrei Drăghici



Vali Ionescu-Caciureac, președintele CS Rapid, a vorbit despre tragedia petrecută, oferind noi detalii legate de momentul în care medicii s-au luptat pentru a-i salva viața tânărului poloist.

„În momentul în care s-a întâmplat această tragedie, pregăteam evenimentul pentru inaugurarea stadionului. Când am auzit, am fugit către bazin. Din punctul nostru de vedere, ca organizatori, vă pot spune că am fost cât se poate de în regulă. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat, iniţial, sportivul îşi revenise, am înţeles că a scuipat apă din plămâni, dar când a venit SMURD-ul, a intrat în stop cardio-respirator şi s-a constatat decesul”, a declarat Vali Ionescu-Caciureac conform Telekom Sport.

Alex Matei, președintele Federației Române de Polo, a comentat și el incidentul tragic, punctând că așteaptă un raport oficial al observatorului de joc, pentru a analiza dacă sportivul s-a lovit sau nu: „Nu ştiu dacă e vorba de o lovitură, aştept raportul oficial din partea observatorului meciului. Acesta mi-a comunicat că, din punctul de vedere al comunicării, totul a fost în regulă. Aştept acum raportul scris”.

Totodată, și președintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuț Popa, a vorbit despre tragedia petrecută în bazinul Rapid, punctând că sportivul avea toate vizele medicale în regulă.

„Este o adevărată tragedie, nu ştim exact ce s-a întâmplat, nu ştim dacă a fost o lovitură primită în timpul meciului sau dacă i s-a făcut rău. Aşteptăm rezultatul autopsiei, sportivul avea toate vizele medicale în regulă, Federaţia Română de Polo ne-a asigurat că, din punct de vedere procedural, toate lucrurile au decurs aşa cum ar fi trebuit.

Au fost verificate vizele medicale, a fost verificată prezenţa medicilor, înainte de startul meciului. Organizatorul partidei a fost Rapid Bucureşti, meciul disputându-se în cadrul Ligii Naţionale, la bazinul Rapid”, a declarat Ionuț Popa conform sursei citate.