Marica isi face echipa! Va folosi numele si culorile unui club de traditie din Romania

Ciprian Marica anunta ca va infiinta o noua echipa.

Fostul international nu mai vrea sa negocieze cu reprezentantii SSC Farul si anunta ca va pune bazele unei noi echipe pe care o va denumi "Farul Constanta".

Ciprian Marica detine sigla, palmaresul si culorile Farul Constanta. Potrivit unor surse din presa, Marica va putea folosi stadionul din Constanta, urmand ca echipa suporterilor sa fie evacuata.

"Oameni buni, ar cam fi cazul sa se opreasca aici tensiunile, prostiile, speculatiile, aruncatul prafului in ochi. Gata! Am investit o suma de bani intr-un brand, am fost deschis sa vin alaturi de toti cei care pun interesele Farului mai presus de ale lor. Am venit cu inima deschisa si nu am fost intimidat de presiunile unor asa zisi 'suporteri', cativa 'vocali' care au jignit oameni de fotbal, oameni care au facut cinste Romaniei. Am vrut doar sa cunosc situatia juridica si financiara a clubului SSC pentru care eram un potential partener si asta m-a transformat intr-un inamic pentru cei care reprezentau acel club. De ce oare? Ce aveau de ascuns? S-au spus minciuni, s-au construit scenarii fanteziste. S-au pornit scandaluri, s-a aruncat cu noroi in oameni care au scris istorie la acest club, in oameni care au ajutat miscarea sportiva constanteana. Pentru ce, daca toti am venit sa ajutam la reinvierea unui club important?

Sa fie clar, o data pentru totdeauna: nu ma intereseaza carpelile, micile intelegeri ca sa fie bine pentru toata lumea. Eu nu pot sa fiu manevrat dupa cum o cer interesele unora sau altora. Trebuie sa existe un singur interes: FC FARUL CONSTANTA! Decat sa intru in mocirla facuta de altii, prefer sa-mi gasesc propriul drum, chiar daca e mai lung si mai dificil. Eu mi-am construit drumul in viata prin fotbal, mi-am facut un nume, o situatie materiala buna, pot sa traiesc linistit daca stau deoparte. Dar nu vreau sa stau deoparte, vreau sa ma implic, sa ajut cu tot ce am invatat eu, sa cresc sportivi cu caractere puternice. Am facut-o la o scara mai mica prin fundatia mea, mi-am zis ca e momentul sa o fac la scara mare, sa pun umarul la renasterea unui mare brand, Farul, prin copiii Constantei, impreuna cu toti constantenii care iubesc Farul.

Eu vreau deschidere si transparenta. Voi merge personal pe toate terenurile, pe toate maidanele din judet, prin toate scolile din judet. Voi cauta tineri care iubesc fotbalul, care iubesc Farul, care isi doresc sa duca Farul acolo unde asteapta orice dobrogean. Voi aduce langa mine oameni priceputi si pasionati. Voi discuta cu toti cei care iubesc Farul si vor sa-si lege numele de renasterea clubului, sub orice forma de parteneriat. Pentru ca acela care va veni macar la un joc este un partener al acestui proiect", a fost mesajul postat de Ciprian Marica pe contul sau de Facebook.