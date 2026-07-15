Kylian Mbappe a găsit problema după ce Franța a fost eliminată de la CM 2026: ”Uite, asta a lipsit”

„Nu am jucat aşa cum ne-am dorit”. Deşi nu s-a prezentat în zona mixtă, Kylian Mbappé a oferit o declaraţie la postul M6 după meciul Franţa-Spania (0-2), marţi, la Dallas, scrie news.ro.

„Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câştigi”, afirmă căpitanul echipei „Les Bleus”, subliniind că „Spania şi-a respectat planul. Este o echipă căreia îi place să controleze mingea şi ritmul meciului. Am vrut să-i presăm sus pe teren pentru a nu-i lăsa să impună un ritm fals. Nu am reuşit să facem asta. Au fost prea multe imprecizii tehnice, nu am reuşit să le facem rău”, a apreciat el.

Şi a continuat: „Ne-am trezit mereu în situaţia de trei contra doi la mijloc, ceea ce e complicat împotriva Spaniei... Fabián Ruiz şi Rodri aveau mult timp la dispoziţie să joace când ieşeam spre fundaşii centrali. A existat o lipsă de comunicare în presing. Trebuia să jucăm unu la unu, să-i obligăm să alerge. Este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Dar chiar şi când recuperam mingea, primele pase, primele atingeri nu erau demne de o semifinală de Cupă Mondială. Este o mare dezamăgire, dar nu am pus la punct toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală”, recunoaşte „KM”.

După un sezon fără rezultate sub culorile Real Madrid, căpitanul echipei naţionale franceze era în misiune, gata să „scrie istorie”, aşa cum explicase de multe ori. Nu a reuşit. „Era un vis pentru noi să ajungem în finală, să oferim ţării noastre şansa de a continua să viseze, de a scrie istorie. Trebuie să facem faţă acestei situaţii cu capul sus”, subliniază el. „Dezamăgirea este enormă, nu găsesc cuvintele potrivite… Dar, ca orice jucător de nivel înalt – poate sună mecanic să spun asta –, trebuie să ridicăm capul, să plecăm în vacanţă şi să trecem mai departe. Fotbalul nu aşteaptă pe nimeni. Va trebui să învăţăm din această înfrângere şi să o lăsăm în urmă; vor urma alte meciuri, fie la club, fie la naţională”.

Reprezentativa Spaniei s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi, la Dallas, cu scorul de 2-0 (1-0), selecţionata Franţei. Golurile au fost marcate de Oyarzabal (22-penalti) şi Porro (58). Spania a mai ajuns în finală şi în 2010, când a câştigat titlul.