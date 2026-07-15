Marți seara s-au disputat mai multe întâlniri din a doua manșă din turul 1 preliminar al Champions League.

Campioana Ungariei, ETO FC Gyor, a fost eliminată neaşteptat de echipa islandeză Vikingur Reykjavik, după 2-2 acasă în meciul retur și după ce Vikingur s-a impus cu 1-0 în Islanda.

La maghiari, doi fotbaliști români au fost titulari: fundaşul Ştefan Vlădoiu a jucat 67 de minute, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a evoluat 84 de minute.