Marți seara s-au disputat mai multe întâlniri din a doua manșă din turul 1 preliminar al Champions League.
Campioana Ungariei, ETO FC Gyor, a fost eliminată neaşteptat de echipa islandeză Vikingur Reykjavik, după 2-2 acasă în meciul retur și după ce Vikingur s-a impus cu 1-0 în Islanda.
La maghiari, doi fotbaliști români au fost titulari: fundaşul Ştefan Vlădoiu a jucat 67 de minute, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a evoluat 84 de minute.
Rezultatele înregistrate în manşa secundă a turului I preliminar din Liga Campionilor
Marţi
The New Saints FC (Ţara Galilor) - (+) Sabah FC (Azerbaidjan) (în prima manşă 0-2) 1-2
(+) Shamrock Rovers FC (Irlanda) - Floriana FC (Malta) (0-2) 5-1
Inter Club d'Escaldes (Andorra) - (+) Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) (1-3) 1-1
(+) Larne FC (Irlanda de Nord) - SS Tre Fiori FC (San Marino) (1-0) 2-1
Riga FC (Letonia) - (+) FC Ararat-Armenia (Armenia) (0-2) 3-2
(+) KuPS Kuopio (Finlanda) - FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) (2-0) 2-3, după prelungiri
FC Drita (Kosovo) - (+) FK Kauno Zalgiris (Lituania) (1-1) 2-3
(+) PFC Levski Sofia (Bulgaria) - FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 4-0
ETO FC Gyor (Ungaria) - (+) Vikingur Reykjavik (Islanda) (0-1) 2-2
(+) FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - FC Flora Tallinn (Estonia) (3-2) 2-2
Miercuri vor avea loc meciurile:
Universitatea Craiova (România) - ML Vitebsk (Belarus) (4-1)
FC Atert Bissen (Luxemburg) - KI Klaksvik (Feroe) (1-2)
KF Egnatia (Albania) - FC Petrocub Hînceşti (Moldova) (1-1)
FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) - FC Kairat Almaty (Kazahstan) (1-2)
* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar. Agerpres