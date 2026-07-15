VIDEO Campioana Ungariei, cu doi români titulari, eliminare RUȘINOASĂ din Champions League!

Campioana Ungariei, cu doi români titulari, eliminare RUȘINOASĂ din Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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A început sezonul european 2026-2027.

TAGS:
ETO FC GyorGyorVikingur ReykjavikChampions LeagueStefan Vladoiuclaudiu bumba
Din articol

Marți seara s-au disputat mai multe întâlniri din a doua manșă din turul 1 preliminar al Champions League.

Campioana Ungariei, ETO FC Gyor, a fost eliminată neaşteptat de echipa islandeză Vikingur Reykjavik, după 2-2 acasă în meciul retur și după ce Vikingur s-a impus cu 1-0 în Islanda. 

La maghiari, doi fotbaliști români au fost titulari: fundaşul Ştefan Vlădoiu a jucat 67 de minute, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a evoluat 84 de minute.

Rezultatele înregistrate în manşa secundă a turului I preliminar din Liga Campionilor

Marţi

The New Saints FC (Ţara Galilor) - (+) Sabah FC (Azerbaidjan) (în prima manşă 0-2) 1-2

(+) Shamrock Rovers FC (Irlanda) - Floriana FC (Malta) (0-2) 5-1

Inter Club d'Escaldes (Andorra) - (+) Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) (1-3) 1-1

(+) Larne FC (Irlanda de Nord) - SS Tre Fiori FC (San Marino) (1-0) 2-1

Riga FC (Letonia) - (+) FC Ararat-Armenia (Armenia) (0-2) 3-2

(+) KuPS Kuopio (Finlanda) - FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) (2-0) 2-3, după prelungiri

FC Drita (Kosovo) - (+) FK Kauno Zalgiris (Lituania) (1-1) 2-3

(+) PFC Levski Sofia (Bulgaria) - FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 4-0

ETO FC Gyor (Ungaria) - (+) Vikingur Reykjavik (Islanda) (0-1) 2-2

(+) FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - FC Flora Tallinn (Estonia) (3-2) 2-2

Miercuri vor avea loc meciurile:

Universitatea Craiova (România) - ML Vitebsk (Belarus) (4-1)

FC Atert Bissen (Luxemburg) - KI Klaksvik (Feroe) (1-2)

KF Egnatia (Albania) - FC Petrocub Hînceşti (Moldova) (1-1)

FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) - FC Kairat Almaty (Kazahstan) (1-2)

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar. Agerpres

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