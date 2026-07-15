Ionel Ganea a antrenat-o ultima dată pe ACS Poli, în 2018. De atunci, nu a mai stat pe banca niciunei echipe, în schimb a fost director tehnic la Dunărea Călărași în sezonul 2020/21.

De nicăieri! Ionel Ganea, prezentat la noua echipă! Va antrena pentru prima dată după opt ani

Marți seară, Ionel Ganea a fost prezentat de CS Chimia Victoria drept noul antrenor al echipei! Chimia Victoria este o echipă din județul Brașov care e înscrisă în Liga 4 României.

”Ionel Ganea este noul antrenor al echipei Chimia Victoria.

Clubul Chimia Victoria anunță numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal al echipei.

Fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, Ionel Ganea a avut o carieră impresionantă atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei de jucător a evoluat pentru FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara, dar și pentru VfB Stuttgart în Bundesliga, Bursaspor în Turcia și Wolverhampton Wanderers în Premier League.

În tricoul echipei naționale a României a disputat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998–1999.

Ca antrenor, a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București, acumulând experiență atât în Liga 1, cât și în eșaloanele inferioare.

Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria.

Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră!

Bun venit în familia Chimia Victoria!”, se arată în comunicatul emis de brașoveni.