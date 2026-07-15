Cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate, George Pușcaș (30 de ani) a bifat la echipa din ”Ștefan cel Mare” opt meciuri, și-a trecut în cont un gol și a bifat și o pasă decisivă.

Se negociază pentru George Pușcaș! Unde vrea fotbalistul să evolueze

Cu un contract scadent până în iunie 2027, George Pușcaș vrea să-și prelungească înțelegerea cu Dinamo pe încă un sezon și le-a spus deja celor din conducere despre dorința sa, scrie trumedia.ro.

”Pușcaș a transmis săptămâna aceasta conducerii că este dispus și dorește să continue la Dinamo. Se discută deja despre o prelungire de contract pentru încă un sezon”, susțin sursele publicației anterior menționate.

Pușcaș a venit la Dinamo la finalul lui februarie, după luni întregi în care a fost liber de contract. În vara lui 2025, el s-a despărțit de Bodrum FK, unde a rezistat o singură stagiune.

Unde a mai fost legitimat Pușcaș

De-a lungul carierei sale, internaționalul român a fost legitimat la Genoa, Bari, Reading, Pisa, Inter, Palermo, Novara, Benevento, Liberty Oradea și Bihor Oradea.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Reading, 91, unde a înscris de 20 de ori și a oferit cinci pase decisive, în aproximativ 5300 de minute petrecute în echipamentul clubului.