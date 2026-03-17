Șeful FRF i-a luat apărarea arbitrului Istvan Kovacs, criticat dur după partida Rapid București – Dinamo București 3-2.

Burleanu a declarat că Kovacs este „cel mai bun arbitru român din istorie”, argumentând că centralul a condus trei finale europene importante: UEFA Europa Conference League, UEFA Europa League și UEFA Champions League.

Marian Iancu, reacție furibundă după discursul lui Răzvan Burleanu

Declarația a stârnit reacții puternice, iar fostul patron al celor de la Politehnica Timișoara, Marian Iancu, a avut o ieșire extrem de dură pe rețelele sociale.

„L-am văzut și am auzit declarația publică a președintelui FRF, domnul Burleanu, prin care îl apără mincinos și rușinos pe cioclu Kovacs. L-a făcut cel mai mare arbitru român. Să mă chiș în freza lor. Știți ce-mi spune asta? Jocurile le fac ei, acolo în birouri. Cine o fi dat mai mult? Evident ca nu săracii sau sărăciile”, a scris Iancu pe Facebook.

Între timp, situația lui Istvan Kovacs a devenit subiect și la nivel european. Arbitrul român nu a primit nicio delegare la returul optimilor din UEFA Champions League.

Ultimul meci arbitrat de Kovacs în Champions League a avut loc pe 25 februarie, la duelul Paris Saint-Germain - AS Monaco, scor 2-2, din play-off-ul pentru optimile competiției.