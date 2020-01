"Ma prostituam in fiecare marti!" Declaratia ULUITOARE a lui Mitica Dragomir despre MODALITATEA in care aducea bani la LPF

Dumitru Dragomir este fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mitica Dragomir a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre modalitatea in care producea bani pentru Liga, dar si despre imprumutul pe care l-a facut LPF catre Dinamo.

"Si eu am dat imprumuturi. Bine a facut Gino Iorgulescu ca a facut treaba asta. Dar eu imprumutam din banii Ligii, asta e nenorocirea. Pe timpul meu, eu faceam bani. Nu din drepturile TV. In decursul vietii nu am luat niciun leu din drepturile TV, desi aveam dreptul sa iau, conform legii, pana la 2%. Dar acum nu e bine, pentru ca sunt banii tuturor cluburilor.

De multe ori, ma prostituam in fiecare marti, sa fac rating, si atunci in spatele meu veneau firme de sponsorizare. Marti aveam cate o conferinta de presa, dupa cum stie toata lumea. Intrebam cum a fost ratingul, iar cand nu mergea ceva, inventam, bagam in ele.

Eu nu-i menajam deloc pe patroni si presedinti, desi nu spuneam chiar toate prostiile care se intamplau. De exemplu, era un medic dentist sau un constructor isi punea fiecare firma in spatele meu, pe panou. N-a existat an in care sa nu fac un milion de euro din publicitate", a declarat Mitica Dragomir.